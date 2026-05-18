El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez Borra, admitió este lunes que el sentenciado expresidente, Pedro Castillo, aún tiene un “plazo vigente” para subsanar su pedido de “derecho de gracia por razones humanitarias”, que fue declarado “inadmisible” el 30 de abril, tal como lo reveló El Comercio.

Este lunes, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el titular de justicia quiso enfatizar que, actualmente, en su sector no existe pedido de derecho de gracia planteado por Castillo pendiente de resolver.

Sin embargo, reconoció que existe una solicitud que aún puede ser subsanada por el golpista, aunque dijo que, probablemente, también termine archivándose como otros pedidos anteriores.

Tal como lo dio a conocer este Diario, el 17 de abril, desde su celda en el Penal de Barbadillo (Ate), Pedro Castillo solicitó al Ministerio de Justicia ser beneficiado con un “derecho de gracia por razones humanitarias”.

El 30 de abril, el pedido fue declarado “inamisible” por no contar con la declaración jurada sobre la gratuidad de la tramitación de la solicitud, su historia clínica elaborada en el penal y el informe médico del Instituto Nacional Penitenciario, o quien haga sus veces, debidamente colegiado.

Castillo fue notificado por el Minjusdh el 7 de mayo, donde se le informó que su pedido fue declarado “inadmisible” y que contaba con un plazo para subsanar los requisitos que faltaban cumplir.

“En tal sentido, de creerlo conveniente sírvase subsanar a la brevedad para proseguir el trámite ante esta oficina, dejando a criterio del mismo, subsanar la presente, bajo apercibimiento de ser rechazada y disponerse su archivo definitivo.” Dirección de Gracias Presidenciales-Minjus

Desde el Minjus, confirmaron a El Comercio que Castillo tenía hasta el 4 de junio para subsanar las observaciones para continuar con el trámite.

Ello, de acuerdo al artículo 45.2 del Reglamento de la Comisión de Gracias del Minjusdh que establece entre 15 y 20 días hábiles para subsanar los pedidos.

Además, desde el Mijusdh precisaron que dicho plazo se aplica para todos los solicitantes y no solo para el exmandatario.

PEDRO CASTILLO -GRACIA PRESIDENCIAL POR RAZONES HUMANITARIAS

Ministro sostiene que subsanación de Pedro Castillo “aún se encuentra en plazo”

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia, el ministro Luis Jiménez no quiso adelantar opinión respecto a si corresponde o no indultar al golpista Pedro Castillo.

Primero, dijo, tendría que haber un pedido en trámite y conocer los argumentos e insistió en que “en este momento no tenemos ninguna solicitud de gracia del expresidente Castillo”

Jiménez Borra recordó que todas las solicitudes realizadas previamente -a favor de Castillo- fueron rechazadas.

Sin embargo, al ser consultado por el congresista Carlos Zeballos por las versiones de la prensa, reconoció que existe un pedido que aún está en el plazo de subsanarse.

“Hay una (solicitud) que fue declarada recientemente (inadmisible) y que todavía se encuentra en el plazo, en el que no sabemos si será subsanada o no la situación por parte de la defensa del solicitante, pero no existen más solicitudes en este momento que tengamos conocimiento en el Ministerio”, respondió.

Posteriormente, ante las preguntas de la prensa, explicó que los anteriores pedidos de gracia a favor de Castillo fueron rechazados “por cuestiones de forma”, lo cual quiere decir que en el expediente presentado no acompañaron todos los requisitos que establece la normas.

José María Balcázar y Pedro Castillo

Entonces, volvió a reconocer que aún está pendiente de subsanar el último pedido de gracia presentado por el sentenciado expresidente.

“Hay un plazo de subsanación en el último caso que se ha presentado (de Pedro Castillo) que todavía está vigente, pero hasta el momento la defensa no ha presentado ninguna subsanación, han transcurrido ya varios días. Entonces, lo más probable es que quizá ocurra lo mismo que en anteriores ocasiones.” Luis Jiménez Borra, ministro de Justicia

En otro momento, el titular de Justicia fue consultado si el presidente José María Balcázar podría “indultar de oficio” a Pedro Castillo, ante lo cual aseguró que para ello, incluso, se deben cumplir con requisitos, pues afirmó que no se pueden otorgar ese beneficio de “manera arbitraria”.

“Tiene que haber una solicitud y las gracias presidenciales tienen también requisitos y no se pueden dar de manera arbitraria. Por ejemplo, si se trata de un procesado que se encuentra con una situación médica, tiene que ser una situación grave, terminal; y si es una gracia común tendría que cumplirse que su período de investigación se haya duplicado el plazo establecido y no se haya dado una sentencia. Entonces ya ustedes podrán, sobre eso, sacar sus conclusiones si él podría acogerse o no a una gracia de este tipo”, manifestó.

GRACIAS PRESIDENCIALES OTORGADAS

Comisión de Gracias Presidenciales tiene más de tres mil pedidos por evaluar

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del Minjusdh, Magno García, informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que a la fecha tienen 3,124 expedientes por evaluar.

De dicha cifra, solo 2,762 han sido presentados en el 2026, debido a las “campañas de promoción” que realizan en los centros penitenciarios.

Además, del total, 2,630 corresponden a pedidos de conmutación de la pena, 274 a indultos humanitarios, 101 a indulto común, 91 por gracia humanitaria común y 28 vinculados a pedidos de adolescentes infractores.

Ministro de Justicia, Luis Jiménez y el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales , Magno García, se presentaron este lunes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

García Chávarri precisó que entre enero y abril de este año se han evaluado 416 expedientes, y de estos 161 se recomendó la no concesión.

Añadió que 153 se declararon inadmisibles, en 96 casos se dispuso el archivo y solo en 6 se recomendó la concesión de la gracia presidencial.

Según explicó el funcionario, los expedientes son presentados a través del Instituto Nacional Penitenciario (desde los penales) o a través de la mesa de partes de la misma comisión.

“Y pasan por un primer filtro que es el de admisibilidad y es el primero que se evalúa para ver si cumple o no con los requisitos mínimos. De no cumplir ninguno se rechaza, y de cumplir algunos se otorga un plazo para subsanarlos y si sí los cumple pasa al siguiente estadío que es la solicitud de los informes al Instituto Nacional Penitenciario según corresponda, los informes de salud; según sean indultos comunes o humanitarios.” Magno García Chávarri, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales

Sobre la duración de los procedimientos de recomendación o no de las gracias presidenciales, señaló que el reglamento no estipula un plazo específico ya que depende del tiempo que se tome para recabar los informes de los centros penitenciarios o de los centros de salud, por ejemplo, para temas humanitarios, lo cual escapa a la comisión.

García Chávarri también se pronunció sobre el reciente pedido de “derecho de gracia por razones humanitarias” que presentó Pedro Castillo.