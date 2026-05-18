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Resumen

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez Borra, admitió este lunes que el sentenciado expresidente, Pedro Castillo, aún tiene un “plazo vigente” para subsanar su pedido de “derecho de gracia por razones humanitarias”, que fue declarado “inadmisible” el 30 de abril, tal como lo reveló El Comercio.

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