El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que los ministros han sido escogidos para que trabajen y no se entretengan con el “ruido político inútil” generado por personas que, según manifestó, tienen agendas sin pensar en la ciudadanía.

“Los ministros han sido elegidos y designados para trabajar por el país, se les ha dado nuestra confianza para que no se entretengan en ruidos políticos inútiles porque hay otros que tienen otra agenda, porque si hubiesen tenido esa agenda país, este pueblo no estaría reclamando sus necesidades”, señaló.

Pedro Castillo participó en una visita para supervisar el embarcador de puerto Acosta, en Puerto Maldonado, Madre de Dios, junto al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y otros miembros del Gabinete.

Cabe recordar que Torres acudirá al pleno del Congreso a pedir el voto de confianza el 8 de marzo.

El mandatario destacó la necesidad de que el Ejecutivo pueda trabajar de manera tranquila por el país.

“Hay gente que no entiende la necesidad de gobernar tranquilamente por este país. No hubieran tantos reclamos en el país, reclamando que atiendan a trabajadores, a los agricultores, no hubiera gobernadores ni alcaldes formando colas pidiendo presupuesto”, aseveró.

Castillo Terrones aseveró que seguirán trabajando con “transparencia, con lealtad” y con dignidad por el voto que la ciudadanía tuvo al elegirlo en el 2021.

“El voto del pueblo tiene que respetarse, debe ser correspondido con obras, con transparencia y sin corrupción”, concluyó.

