Horas después de que congresistas de oposición (Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular) presentaran una moción de vacancia en su contra, el presidente Pedro Castillo afirmó que se encuentra “tranquilo” y que no le preocupa el ruido político porque fue elegido por el pueblo y no por las “mafias”, ni por la “corrupción”.

“A mí no me preocupan los ruidos políticos porque a mí me ha elegido el pueblo, no me han elegido las mafias, no me ha elegido la corrupción, no me han elegido los corruptos”, exclamó durante una ceremonia en Jauja, Junín.

Antes del mediodía, en la mesa de partes del Congreso, se presentó la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que había anunciado la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) una semana atrás. Este pedido incluso ya fue notificado al presidente Castillo, mediante un documento ingresado a Palacio de Gobierno a las 15:16 horas.

Declaraciones de Pedro castillo desde Junín https://www.tvperu.gob.pe/





Notificación de la moción de vacancia en su contra presentada este jueves 25. (Foto: Difusión)

La moción necesitaba 26 firmas para ser formalizada y se presentó con 29 firmas de miembros de las bancadas Avanza País (10), Renovación Popular (8) y Fuerza Popular (11).

El presidente reiteró, al finalizar su discurso desde Junín, su llamado para que el Poder Legislativo apruebe la ley de presupuesto público para el año fiscal 2022.

“Invoco al Congreso para que, de una vez por todas, apruebe el presupuesto para el próximo año para tener mejores escuelas, maestros capacitados y nombrados con estabilidad laboral, maestros y niños con seguridad en la escuela, el barrio y la calle, y sus comunidades”, manifestó.