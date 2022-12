El abogado Ronald Atencio anunció que ni él ni Raúl Noblecilla asumirán la defensa legal de Pedro Castillo en la audiencia en la que se evaluará el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.

A través de redes sociales, Atencio explicó que tomaron esta decisión tras tener una conversación con Castillo Terrones basados en varios elementos. Entre ellos, lo que denominó una vacancia y un levantamiento del antejuicio “ilegales y exprés”.

Asimismo, la programación de una audiencia para mantener detenido al exmandatario convalidado de manera ilegal por el juez que aceptó el levantamiento del antejuicio.

“Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales; sin embargo, en esta audiencia no existe mínimas garantías que eso así será. Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento a un ser humano”, manifestó Ronald Atencio.

Horas antes, el mismo abogado aseguró que no ha renunciado a la defensa de Pedro Castillo, sino que “el sistema de justicia no me permite ejercer una defensa eficaz”.

Pedro Castillo rechazó notificación

El expresidente Pedro Castillo se negó a recibir la notificación de la audiencia de prisión preventiva, así como la carpeta donde se incluye todos los actuados de la fiscalía, y tal como ocurrió el miércoles 14 de diciembre, no participó en la sesión ni tuvo abogados designados por él que lo representen.

El relator del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria detalló que el 14 de diciembre a las 14:15 horas se acercaron a la sede de la Dinoes para entregar los expedientes donde se formaliza la investigación preparatoria y se pide prisión preventiva contra Castillo Terrones.

En respuesta, el exmandatario respondió “Sí, gracias, pero no voy a recibir”, por lo que todo el material fue dejado al personal custodio de la Policía Nacional.

Ante esto, y ante la ausencia de abogados designados por el exmandatario, en representación de Pedro Castillo estuvo presente un abogado público.