El presidente de la República, Pedro Castillo, eligió a Alfonso Gilberto Chávarry Estrada como nuevo ministro del Interior en reemplazo del renunciante Avelino Guillén.

Este martes, pocos minutos de las 4 p.m. aproximadamente, se vio llegar a Alfonso Chávarry en un vehículo del Ministerio del Interior a Palacio de Gobierno.

La propuesta para nombrar al exdirector Nacional de Seguridad Ciudadana en el cargo fue mencionada este lunes por la exprimera ministra, Mirtha Vásquez, quien manifestó que objetó este planteamiento al indicar que el Ministerio del Interior lo debía asumir alguien con la “solvencia moral” de Avelino Guillén.

“Objeté esa propuesta no por quien se trataba, sino porque creo que no puede ser que justamente se proponga liderar el sector policial a un propio policía. Creo que finalmente no va a garantizar objetividad. A lo mejor no va a poder proponer los cambios drásticos que necesita la institución”, señaló en declaraciones a RPP.

Chávarry se convierte en el cuarto titular de dicha cartera. Al asumir del cargo, el 28 de julio del 2021, Pedro Castillo designó en primer lugar al fiscal Juan Manuel Carrasco, quien estuvo en el sector hasta el 6 de octubre.

Ese día, Luis Barranzuela Vite asumió como ministro del Interior, cargo que ejerció hasta el 2 de noviembre, cuando dimitió tras verse envuelto en una polémica por una reunión social realizada en su casa pese a las restricciones por el COVID-19, en la cual también participó el congresista Guillermo Bermejo, entonces miembro de la bancada Perú Libre.

Finalmente, dos días después de la renuncia de Barranzuela, el abogado y exfiscal supremo Avelino Guillén, recordado por su papel en el juicio contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, juró como nuevo titular del Mininter.

Guillén presentó su carta de renuncia el 28 de enero tras días de indecisión por parte del jefe de Estado sobre la permanencia de Javier Gallardo a la cabeza de la PNP, con quien había tenido discrepancias por el proceso de asignación de cargos entre los altos mandos policiales.

A través de redes sociales, el mandatario Pedro Castillo aceptó su dimisión y también anunció que se dio por concluida el nombramiento de Gallardo Mendoza como comandante general de la PNP.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones.

La salida de Avelino Guillén, quien acusó de actos de corrupción al interior de la PNP bajo la comandancia general de Gallardo, también desencadenó la más reciente crisis ministerial, ya que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, renunció al cargo el 31 de enero por una falta de consensos con el presidente Castillo sobre el próximo titular del Mininter.

