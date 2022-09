El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que su Gobierno sí tiene la “autoridad moral” para luchar en contra de la corrupción en el país, pese a que la Fiscalía ha abierto seis investigaciones en su contra por diversos delitos.

Durante una reunión en Palacio de Gobierno con representantes de comunidades de Ica y Huancavelica, el mandatario señaló que existe un sector de la oposición que aún no acepta que una persona de un pueblo rural haya ganado las últimas elecciones presidenciales.

“Tenemos que ser firmes en esta lucha frontal contra los grandes flagelos que tiene este país, como la delincuencia, narcotráfico, corrupción. Nosotros sí tenemos autoridad moral para decir que vamos a lucha contra la corrupción, pero cuando hemos venido no aceptan que un campesino (…) que por primera vez en la historia haya pisado Palacio de Gobierno un presidente rural porque conocemos la realidad”, manifestó.

Declaraciones de Pedro Castillo

En ese sentido, Castillo Terrones aseveró que si los candidatos de dicho sector buscan llegar al poder, tienen que recuperar la voluntad del pueblo y comenzar su campaña de cara a las elecciones generales del 2026.

“Si quieren recuperar la voluntad del pueblo, sean respetuosos de la democracia, empiecen su campaña, visiten a los pueblos y en el 2026 preséntense al pueblo con propuestas, pero no lo engañen más. Los hermanos de los lugares más recónditos del país no podemos dejarnos echar los dedos a la boca, no nos van a mentir más”, dijo el jefe de Estado.

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió seis investigaciones en contra del presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, plagio y encubrimiento.