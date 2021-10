El presidente de la República, Pedro Castillo, participa esta mañana en la ceremonia por el bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del Combate de Angamos, que se realiza en la Plaza Grau del Callao.

La convocatoria de Palacio de Gobierno a la prensa se realizó para las 7 a.m. pero a las 8:50 am aún no comienza.

Pedro Castillo participará en evento por el bicentenario de la Marina.

El jefe de Estado participará en este evento dos días después de que realizar cambios en el gabinete que fue presidido hasta el miércoles por el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, quien renunció al cargo ese día.

En un mensaje a la Nación, Pedro Castillo confirmó que había aceptado la renuncia de Bellido Ugarte al cargo en aras de la “gobernabilidad” y, unas horas después, la noche del 6 de octubre procedió a tomar el juramento del nuevo Gabinete presidido por la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez.

Este jueves, Pedro Castillo participó en una reunión de trabajo con el gabinete que cuenta con siete ministros nuevos, incluyendo a Vásquez Chuquilin y a la congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, en reemplazo de Iber Maraví. También se citó con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, a quien ratificó en el cargo, además de nombrar a los otros tres miembros del directorio que le corresponde nombrar al Ejecutivo.

