El presidente Pedro Castillo se mostró confiando en que el Congreso de la República le brindará la autorización para viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, a pesar de que la última vez que pidió viajar al extranjero, la solicitud fue rechazada.

MIRA AQUÍ | Congreso niega permiso a Pedro Castillo para viajar a Colombia: las posturas de una decisión sin precedentes

“Estoy seguro que el Congreso, ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solo el Perú sino América Latina y el mundo no vio con buenos ojos esa decisión, creo que también de los errores se aprende, espero que lo hagan [...] De no hacerlo sería lamentable”, respondió ante la prensa desde Cusco.

El mandatario solicitó autorización al Congreso de la República para asistir al 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Estados Unidos. El permiso es para salir del territorio nacional del 18 al 22 de setiembre, mientras que se ha previsto que participe en eventos, como su presentación ante la asamblea el 20 del mismo mes.

Pedro Castillo minimizó los cuestionamientos a su pedido para salir del país en el sentido de un posible riesgo de fuga por las investigaciones en su contra.

“No solo tengo arraigo laboral, tengo arraigo familiar, yo nací en el Perú, no conozco otros espacios que no sean mi provincia de Chota [...] No se me pasa siquiera por la cabeza cosas así”, aseguró.

Pedro Castillo sobre próximo presidente del Congreso

En otro momento, y durante un discurso previo a su conversación con la prensa, Pedro Castillo exhortó a quien sea elegido como nuevo presidente o presidenta del Congreso a que se reúna con él.

“Espero que el próximo presiente del Congreso de la República, ese mismo día que sea elegido, podamos encontrarnos y nos podamos visitar para mirar al país y agendar los grandes problemas”, aseveró.

Castillo Terrones recordó que había hecho una invitación similar para conversar a la ahora expresidenta del Parlamento, Lady Camones, el cual no fue aceptado.

“No lo hizo, no sé por qué fueron sus motivos, pero desde ya hago un llamado no solo a la nueva Mesa Directiva, al nuevo presidente o presienta, sino también al Poder Judicial, a la Fiscal de la Nación y todos los actores para ver cómo endurecemos algunas normas concernientes a personas que delinquen”, comentó.

¿Cuántas investigaciones tiene Pedro Castillo?

El presidente Pedro Castillo tiene actualmente cinco investigaciones por hechos relacionados a su Gobierno, todos a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Los cinco casos son conocidos como: ascensos en las Fuerzas Armadas, compra de biodiesel, obras en el MTC (Puente Tarata), encubrimiento denunciado por Mariano González, y supuestas irregularidades en obras junto a Geiner Alvarado.

Hay una investigación adicional que está en manos de la fiscalía de Trujillo, en La Libertad, por supuesto plagio en la tesis que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes. Estos son hechos previos a su Gobierno.

¿Cuántos ministros ha tenido Pedro Castillo?

Desde el 28 de julio del 2021, el Gobierno de Pedro Castillo ha tenido hasta agosto 65 ministros diferentes en cuatro Gabinetes diferentes, con algunos cambios parciales y algunas repeticiones.

Los ministros que más tiempo han permanecido en sus puestos son Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social). Aníbal Torres también está en el Gabinete desde el inicio del Gobierno pero pasó de Justicia y Derechos Humanos a la PCM.