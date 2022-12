Unidad de Investigación

Como parte de su declaración a la Fiscalía de la Nación, el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Raúl Alfaro, reveló que, tras dar su mensaje a la Nación, el miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo le pidió cerrar el Congreso y que intervenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La comunicación con Castillo, según Alfaro, se dio inmediatamente después del mensaje (11:42 a.m.) y a través del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, quien lo llamó por WhatsApp a uno de sus celulares.

“En ese momento recibí una llamada por vía WhatApp a mi número [...] del señor ministro del Interior Willy Arturo Huerta Olivas [cuyo número no recuerdo], quien me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República; en ese momento el presidente me señaló: ‘General, cierre el Congreso, n o permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación’. Ante ello le pregunté: ‘¿Cuál es el motivo de la intervención señor presidente?’ Y me respondió que esos detalles me iba a dar el señor ministro del Interior”, declaró Alfaro.

Además, el general Alfaro declaró que Castillo le pidió dar seguridad a las casas de la entonces primera ministra Betssy Chávez y de Aníbal Torres, su antecesor en el cargo, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, solicitó resguardar la casa de sus padres. Luego de mencionarle sobre esto último, Castillo cortó la comunicación, relató Alfaro.

Al momento de la conversación con Castillo, Alfaro se encontraba aislado en su despacho (porque estaba con Covid-19), aunque acompañado del jefe de Estado Mayor de la Policía, teniente general Vicente Álvarez; del Comando de Asesoramiento General, general Jorge Angulo, del asesor Julio Ubillus y del director de Imagen Institucional de la PMP, coronel Edinson Hernández.

Tras el diálogo con el entonces mandatario, el general Alfaro le comunicó lo que este le había dicho a los generales Álvarez y Angulo. Sin embargo, al contrario de lo solicitado por Castillo, les dio la orden de “que la Policía Nacional del Perú tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la fiscal de la Nación era totalmente ilógico, [que] se tenía que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de los mismos”.

Ante esa indicación, los generales Álvarez y Angulo fueron a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para reunirse con los jefes de las instituciones armadas (Ejército del Perú, Fuerza Aérea y Marina de Guerra) “para coordinar acciones al respecto”.

Como se sabe, casi hora y media después del anuncio de Castillo de cerrar el Congreso, el Comando Conjunto de las FF.AA. y la Policía Nacional emitieron un comunicado coordinado en el que recalcaron que no acatarían el golpe de Estado de Castillo.

Despues, el general Alfaro llamó al jefe de Inteligencia de la PNP, general Carlos Malaber, a quien ordenó que siguiera los movimientos de Castillo en caso buscara salir del país o asilarse en alguna embajada, “en el entendido de que se estaba cometiendo un delito flagrante”.

“Luego llamé al general Jorge Angulo ordenándole, de ser el caso de que [Castillo] intente salir del país o pudiera asilarse en alguna embajada [...], procediera a su intervención, y así se hizo, ya que el presidente se estaba dirigiendo a la embajada de México, comunicando de la intervención a la fiscal de la Nación”.