La declaración de Marrufo fue en noviembre del 2022 como parte de su proceso de colaboración eficaz. Según dijo, en marzo de ese año, Goray le pidió cambiar al jefe de la Sunarp, Harold Tirado.

Por esa época, según han admitido ambos ante el Ministerio Público, la empresaria ya había comenzado a pagar coimas al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

Según este, el cambio era “para que la ayude en la inscripción en Sunarp de un terreno que tiene en Chilca [...] solo faltaba resolver una superposición de partidas y luego la inscripción”. Luego, afirmó, le envió por WhatsApp el currículum vítae de Longaray.

Marrufo añadió que le trasladó el pedido al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, quien consultó a Castillo. De acuerdo con el colaborador, este “da la orden de este cambio al ministro de Justicia, Félix Chero” y luego Alvarado le pidió coordinar con Chero.

Así, según Marrufo, ambos se reunieron en un hotel y Chero le dijo que “personalmente iba a ver ese tema” porque Castillo se lo pidió.

En abril, agregó, Castillo solicitó a Alvarado S/1,5 millones para pagar a los jueces que iban a ver la apelación a la orden de prisión preventiva contra sus sobrinos, por lo que él le solicitó a Goray ese dinero y la empresaria accedió a darle S/500 mil, pero pidiéndole acelerar “el cambio del superintendente”.

Marrufo manifestó que le dijo a Alvarado que si no se daba el cambio, Goray no iba a dar más dinero, por lo que el ministro le trasladó el mensaje a Castillo y este respondió que “así sería”.

El 15 de abril se hizo oficial el nombramiento de Longaray. La resolución fue firmada por Castillo y Chero. “Fue el recomendado de Sada Goray y con este nombramiento, manejaba Sunarp y Fondo Mivivienda”, comentó Marrufo. El colaborador también dijo –según informó El Comercio en diciembre– que a fines de abril Chero lo llamó para informar sobre el nombramiento y que le preguntó “cómo es la mía”, por lo que le entregó S/50 mil.

Además… Declaración El exministro Chero afirmó que Castillo le dijo que “tenía que cambiar” al jefe de la Sunarp y le dio el CV físico de Longaray.

—Corroboración—

Según consta en un documento judicial al que accedió El Comercio , la fiscalía señala que un extremo de la versión de Marrufo se condice con los testimonios de Chero (5 de enero del 2023) y Longaray (18 de enero).

Chero dijo que, el 13 de abril del 2022, Castillo le pidió que fuera a su despacho: “Me indicó que tenía que cambiar al superintendente de la Sunarp y me entregó el currículum vítae físico del señor Luis Longaray Chau”.

Luego, refirió que revisó el documento y replicó que su equipo técnico iba a evaluar “si es que cumplía el perfil de idoneidad”. “Y él me respondió que lo revisen y si cumplía con los requisitos, él tenía que ser designado [...] yo le dije que así sería”, añadió.

Al día siguiente –continuó– su secretario general le señaló que sí cumplía el perfil, por lo que pidió que hicieran el proyecto de resolución para darle el visto bueno y que Castillo la firmase.

En tanto, Longaray dijo que quien lo llamó, a inicios de abril del 2022, para pedirle su CV para su posible nombramiento en Sunarp fue Roger Gavidia.

Gavidia es uno de los tres directores del Fondo Mivivienda que presuntamente fueron nombrados tras las coimas pagadas por Goray a Marrufo. Además, fue designado por Castillo y Alvarado como presidente del Sencico en febrero del 2022.

Longaray refirió que envió su CV a Gavidia por correo electrónico el 12 de abril. El 15 de abril, se publicó su nombramiento y al día siguiente, según declaró, Chero lo llamó para felicitarlo por su designación.

También manifestó que solo días después, el secretario general del ministro fue a su despacho para pedirle su carta de renuncia. Ante ello, indicó que llamó a Gavidia y este lo contactó con Marrufo, dándole una dirección para reunirse con él: “Le comenté lo sucedido y me dijo que eso no es lo que corresponde y realizó dos llamadas [...] me dijo que no había problema porque ya había realizado la gestión”.

También refirió que luego, en mayo y junio, Marrufo le escribió para preguntarle por el estado de un título de propiedad, a lo que él replicó que estaba en calificación. Luego, según él, el asesor no lo contactó más. Longaray siguió en el cargo hasta el 3 de enero pasado.

Hasta el cierre de esta nota, Chero no respondió a consultas adicionales de El Comercio sobre este caso. Tampoco lo hicieron las defensas de Castillo y de Goray.

Humberto Abanto, abogado de Alvarado, señaló que esta designación no dependía de su defendido y que en lo referido a él, “esta versión, como muchas de Marrufo, solo trae su palabra”. “Mi cliente niega eso”, remarcó.