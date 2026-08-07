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Resumen

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El Segundo Juzgado Constitucional de Lima programó para este miércoles 12 de agosto la audiencia pública en la que evaluará el pedido del sentenciado expresidente Pedro Castillo para ser excarcelado y que se anule su condena por el Golpe de Estado.

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