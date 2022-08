El Gobierno del presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Beder Camacho como subsecretario general del Despacho Presidencial, mediante una resolución suprema publicada en el diario El Peruano.

“El señor Beder Ramón Camacho Gadea ha presentado su renuncia al referido cargo, y mediante el Informe Legal N° 231-2022-DP/OGAJ; de la oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 26 de agosto de 2022, resulta pertinente aceptar”, se lee en la resolución.

Asimismo, este decreto lleva las firmas del jefe de Estado, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quienes avalan la salida de Camacho Gadea del puesto de confianza.

Como se recuerda, Beder Camacho fue designado por Castillo Terrones como subsecretario general del Despacho Presidencial el 25 de noviembre de 2021, mediante resolución suprema N° 171-2021-PCM.

Fuga de Bruno Pacheco

El último julio, el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco declaró ante la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo coordinó su fuga mediante el ahora exsubsecretario general del Despacho Presidencial.

Según el testimonio que rindió ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, Pacheco se mantuvo prófugo por más de tres meses gracias a las órdenes del mandatario.

Frente a ello, Beder Camacho se pronunció al respecto y negó haber tenido algún tipo de influencia o haber apoyado la fuga de Pacheco Castillo alegando que no tiene medios suficientes.

“Estoy tan sorprendido como muchas personas. Ahorita, mientras no se lea y no se conozcan las declaraciones de Bruno Pacheco, todos están con eso, con dichos, que tengo una fuente, otra fuente. Pero estoy tranquilo, yo no he apoyado ninguna fuga, no tengo medios suficientes”, declaró a Exitosa tras difundirse las declaraciones de Bruno Pacheco.