La Comisión de Fiscalización del Congreso cuenta desde el último martes con nuevo presidente. Héctor Ventura (Fuerza Popular) asume el cargo precisamente días después de que el pleno del Parlamento aprobara otorgar a dicho grupo de trabajo facultades para investigar las reuniones no transparentadas del presidente Pedro Castillo en la vivienda de Breña que lo acogió en la campaña electoral y en la que despachó a inicios de su gobierno.

Entre las líneas de investigación se incluye la falta de transparencia del mandatario y los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido funcionarios, exfuncionarios, empresarios, entre otros. Esto último en el marco de la licitación del puente Tarata, en San Martín, por más de S/200 millones a favor de un consorcio vinculado a la lobbista Karelim López, y al hallazgo de US$20 mil en el baño del despacho del exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco.

Además, Ventura no descarta solicitar al pleno del Congreso se amplíen las facultades de la comisión para investigar una reciente denuncia que también involucra al presidente Pedro Castillo: el Caso Petro-Perú, relacionado a reuniones del mandatario con un empresario cuya compañía, posteriormente, se adjudicó un millonario contrato con la citada empresa estatal.

Habiendo asumido la presidencia de la Comisión de Fiscalización, qué coordinaciones se vienen dando para iniciar la labor de investigación por el Caso Breña?

He asumido el martes, pero días antes hemos estado elaborando el plan de trabajo. Es muy posible que el 29 de este mes se tenga que aprobarse este plan y empezar a trabajar desde el primer día hábil de enero. En ese contexto se va a seguir con las declaraciones testimoniales de los que ya han sido citados anteriormente. Y también se va a tener que incidir en la declaración del presidente de la República.

¿Cómo plantean obtener la lista de visitantes a la casa de Breña?

Está dentro del plan que tenemos. Obviamente, la estrategia la estamos realizando nosotros. Tengo entendido que el congresista Alejandro Aguinaga, cuando era presidente, ha solicitado información. Nosotros incidiríamos como comisión que nos brinden la documentación necesaria para poder esclarecer supuestos actos de corrupción.

Citarán entonces al presidente Pedro Castillo, ¿cuándo sería?

Tenemos 90 días. Tenemos que buscar la fecha necesaria, podría ser al inicio, tendríamos que ver cómo se desarrollan las testimoniales de los demás invitados. Por alguna razón de estrategia, a veces es bueno solicitar la presencia al inicio o al final. Eso va a quedar en la estrategia de nosotros.

¿Esto se someterá a votación en la comisión o el presidente plantea la lista de citados?

Nosotros tenemos la posibilidad de solicitar a quienes creamos convenientes.

El presidente sería citado como testigo...

Sí. En toda instancia, al inicio de cada investigación realizada en sede de la Comisión de Fiscalización, son considerados invitados o testigos. Ya en el curso de la investigación varía su condición a investigados, pero eso conlleva a que antes se escuche la versión de cada invitado.

¿Puede el presidente tener la condición de investigado a nivel del Congreso?

Claro, podría tener la condición de investigado. Inclusive también en sede del Ministerio Público, en sede fiscal, pero no puede ser procesado dada la inmunidad que tiene el presidente. Pero sí puede ser considerado investigado.

Entiendo irían a Palacio de Gobierno..

Tratándose de la investidura del señor presidente, sería prudente. P ero también sería saludable, para esclarecer los hechos, que el presidente acuda al Congreso. En su defecto, nosotros tenemos la prerrogativa de acudir a Palacio de Gobierno.

¿Puede negarse a declarar?

Todos están en su derecho de poder guardar silencio, es un derecho amparado en la Constitución y el Código Procesal Penal. Pero como esto es una etapa evidentemente política, lo adecuado, lo razonable sería que el presidente brinde su declaración, la manera de cómo fundamentar su defensa. Es una buena tribuna para el presidente de la República.

¿Quiénes serían los primeros citados y cuándo?

Las primeras citaciones serían a partir del primer día hábil de enero. Son las personas involucradas, como el sobrino del presidente, funcionarios que han estado acudiendo a la casa de Sarratea y los que han ganado licitaciones después. Karelim López, Bruno Pacheco y Fray Vásquez van a tener que acudir a la Comisión de Fiscalización.

Pacheco y López ya se han negado a asistir a la comisión, ¿pueden ser traídos de grado o fuerza?

Inicialmente, decidieron no ir, no había una conminación de grado o fuerza en la Comisión de Fiscalización. Pero al ser comisión investigadora para el Caso Sarratea, sí existen las prerrogativas de solicitar al juzgado de primera instancia que ─en caso no acudan al Congreso─ puedan ir de grado o fuerza con ayuda de efectivos de la Policía Nacional. Esa es la diferencia en una comisión investigadora.

¿A cuántos involucrados tiene en el mapa?

Hay casi como diez a quince personas, hasta donde he podido tomar conocimiento el martes. No podía tomar conocimiento de la carpeta de investigación en la Comisión de Fiscalización. Recién ahora en mi condición de miembro y ahora presidente, estoy viendo información y al momento he visto de diez a quince personas.

Entiendo el producto final es un informe que iría al Ministerio Público.

Al final, el informe de la comisión se deriva al Ministerio Público para que tenga por conveniente considerar todas las actividades del proceso parlamentario en cuanto a la investigación realizada sobre la materia. El paso siguiente sería que, en base al informe, se haga una investigación en el Ministerio Público y, si se evidencia delito alguno, pasa a una acusación constitucional. Pero estamos ante un extremo, lo primero es que el presidente pueda rendir su declaración testimonial, porque es una vitrina para que él deslinde responsabilidades. De repente no tiene ninguna participación en supuestos actos de corrupción. Por eso es importante una investigación formal, pegada a la ley.

Las facultades que tienen por 90 días se circunscribe al Caso Breña, pero ahora tenemos el Caso Petro-Perú. ¿También pedirán facultades para investigar?

En la comisión estamos en el derecho de solicitar una moción de ampliación de línea de investigación. Las facultades ya nos las han dado, pero habría que ampliar la línea de investigación. No se olvide que los supuestos actos de corrupción en el Caso Petro-Perú conllevan a tener caminos relacionados al Caso Sarratea, son los mismos modos de operación realizados: reunirse con funcionarios, empresarios y se configura tal vez el delito de colusión.

¿En la próxima sesión de la comisión va a plantear que se solicite al pleno esa ampliación de facultades?

Estamos analizando con el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización. Sería oportuno. Podría darse, habiendo más actos de investigación, la solicitud de ampliación.

