El presidente de la República, Pedro Castillo, participará este martes en el decimosegundo Consejo de Ministros Descentralizado en lo que va de su gobierno, acompañado por el Gabinete y autoridades locales, esta vez en la región de Huánuco.

Según informó el Gobierno, el evento empezará a las 10 a.m. en el Coliseo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

El objetivo principal será elaborar la Agenda de Desarrollo Territorial de la región con propuestas de las autoridades locales y dirigentes de la ciudadanía.

El Consejo de Ministros Descentralizado iniciará con palabras de bienvenida del alcalde provincial de Huánuco, José Luis Villavicencio, y el gobernador regional, Erasmo Alejandro Fernández.

El titular del Gabinete, Aníbal Torres, también brindará un discurso al inicio del Consejo de Ministros y luego será seguido por alcaldes provinciales. La clausura estará a cargo del presidente Pedro Castillo.

Piden transparencia por Consejos Descentralizados

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), solicitó el 4 de mayo al primer ministro, Aníbal Torres, se le informe sobre los acuerdos en actas, así como los gastos que significan estas sesiones descentralizadas. Según informó El Comercio, hasta la fecha no ha recibido respuesta.

“Aún no nos han respondido. Habíamos advertido ello, tenemos un Gabinete que viaja y no está mal, porque según explican el contacto hace percibir directamente las necesidades, pero hemos advertido que los gastos son elevados y no hay transparencia respecto a estas actividades porque no se hacen públicos acuerdos y actas, como en todo Consejo de Ministros tiene que elevarse”, manifestó a este medio.