La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), consideró “saludable” que el presidente de la República, Pedro Castillo, se presente ante la representación nacional para responder sobre los cuestionamientos que pesan sobre su gestión.

“Yo pienso que sería bueno porque, en aras del control político que el Congreso ejerce, sería saludable escuchar al presidente porque, lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos escuchado ningún descargo de todos los cuestionamientos que están sobre él”, manifestó la legisladora en diálogo con Canal N, este domingo 28.

“En ese sentido, pienso que sería bueno que el presidente acuda al Congreso para que nos dé claras respuestas de cada uno de los cuestionamientos contra él. Sobre eso sí estoy de acuerdo”, agregó Lady Camones.

El último jueves 25, se oficializó la moción de vacancia presidencial contra el jefe de Estado gracias a 28 firmas provenientes de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Se estima que, a partir del 6 de diciembre, se programe la sesión plenaria para debatir la admisión de dicho documento.

Si bien resaltó que no apoya la destitución contra Castillo Terrones, la congresista dejó abierta la posibilidad de apoyar que el mandatario acuda ante el Pleno del Legislativo.

“Podría ser. Para mí es saludable que el presidente pueda asistir a dar cuenta, no solamente al Congreso, sino a toda la población. Lo he dicho, la cantidad de personas que están a favor de la vacancia ha subido, particularmente, si yo fuera Pedro Castillo iría al Congreso a dar cuenta, porque si mi gobierno es transparente no dudaría en ir”, sostuvo.

En relación a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, Lady Camones indicó que ella debería “reformular” algunos sectores para evitar “contradicciones”.

“Creo que Mirtha Vásquez debería reformular algunas posiciones para evitar caer en contradicciones, pues, en temas bastantes importantes para nosotros, sobre todo en temas económicos, podemos darle un tiempo para que pueda reformular este Gabinete, para que pueda darle solución a los problemas que estamos afrontando”, concluyó.

