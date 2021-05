El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, dijo en un evento partidario en Ucayali este mediodía que quiere que el próximo debate que tenga como parte de las elecciones en segunda vuelta sea en el “penal Santa Mónica”.

“Desde acá, en Contamana, me siguen desafiando a los debates. Ya hicimos el debate en mi tierra, en mi Chota querida allá en la cuna de las rondas campesinas. Ya lo hicimos. Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate para hacer esta lucha”, dijo desde la plaza de la ciudad de Contamana donde participó en un mitin que fue trasmitido por redes sociales como Facebook.

Horas antes, desde el aeropuerto de Pucallpa, Pedro Castillo dijo a Canal N que no tenía ningún problema y rechazó que hubiera alguna condición para participar en los debates que busca realizar el Jurado Nacional de Elecciones entre él y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Redes-pedro-castillo

“Ya lo hice en Chota (debatir con Keiko Fujimori). Si la señora Keiko Fujimori quiere seguir asumiendo otros debates, los vamos a asumir con responsabilidad. No hay ningún problema”, señaló cuando se le consultó sobre su posible participación en los debates del JNE.

Durante el evento en el que participó esta mañana, Pedro Castillo respondió también sobre acusaciones que se han hecho contra su candidatura por supuestamente buscar eliminar derechos y quitar propiedades a la gente.

“Han dicho que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, tu chacra, tu carro, cuando la gente a las justas tiene para su pasaje en una combi. Cuando dicen que te van a quitar tu casa, y estás en una azotea viviendo, qué casa vamos a quitar. Le vas a quitar la pensión, vas a terminar con ollas comunes. Eso piensan los ociosos, los corruptos, la gente que no trabaja y tiene todo y para todo [...] La gente que ha corrompido acabando con la riqueza del país y no sabe ni lavar sus platos cuando come, tiene de todo y dice que vamos a robar porque están acostumbrados a robar”, señaló.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo reiteró que participará en los debates del JNE pero todavía no presentará su equipo técnico. (Canal N)