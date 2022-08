El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que existe una intención de encarcelar a su esposa, Lilia Paredes, y al resto de su familia con el propósito de quebrarlo, en el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Durante actividad oficial del Gobierno para la entrega de fertilizantes y maquinaria en Andahuaylas, Pedro Castillo se refirió a las indagaciones que se realizan en contra de su cuñada, Yenifer Paredes, quien pertenecería a una organización criminal, que también estaría integrada por la primera dama.

“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, venimos de abajo, venimos del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá y por eso no nos van a quebrar”, manifestó el jefe del Estado

En otro momento, el mandatario ratificó que, con las pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía, se busca “arremeter” contra los miembros de su familia.

“Traigo el saludo de mi familia, a pesar de estas grandes acusaciones, de estos grandes problemas que tenemos, que incluso quieren arremeter y quebrar a mi propia familia. Pero desde este espacio traigo también el saludo de ellos, de mis padres, de mis hermanos y mi familia entera”, dijo.

Pedro Castillo desde Andahuaylas

Asimismo, Pedro Castillo aseveró que existen personas que pretenden hacerse pasar por representantes del pueblo para beneficiarse en diversas instituciones del Estado, por lo que aclaró que dichos individuos no tiene su aval.

“Hay personas y hay individuos que se hacen pasar diciendo que son del pueblo y se van y agarran un espacio del pueblo y se enriquecen, ayúdennos a identificar y hay que sancionarlo”, sostuvo.

“No hemos dado ningún espacio y no hemos dado ningún aval, para que en nombre de Pedro Castillo o en nombre de la familia, estén ingresando a algún ministerio para sacar rédito para su bolsillo”, agregó.