Con seis investigaciones fiscales abiertas en su contra por delitos de organización criminal, encubrimiento, entre otros, el presidente Pedro Castillo apeló nuevamente a la victimización durante un discurso en Piura, en lugar de responder a las denuncias que alcanzan además a su entorno más cercano.

“Ha pasado un año en que se ha empecinado un sector de la población, que han entrado incluso a Palacio, a mi dormitorio, por eso desde acá insto a las autoridades a que dejen de hacer eso. Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este Gobierno porque vengo del campo, se han ensañado en una época racista, totalmente racista”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

La semana pasada, se realizó una diligencia de allanamiento y detención que incluyó Palacio de Gobierno. Miembros del equipo especial contra la corrupción en el poder de la fiscalía y el grupo especial de la PNP ingresaron a la sede de Ejecutivo buscando a Yenifer Paredes, cuñada del presidente. En paralelo habían sido detenidos el empresario Hugo Espino y su hermana Anggi, así como el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero.

“Porque no hablo como ellos, porque no me siento en las mesas opulentas como ellos, porque camino junto al pueblo. Desde acá les digo que no me voy a separar de mi pueblo, ha llegado la oportunidad de darles ingreso libre a las universidades, de declarar en emergencia e impulsar el agro nacional”, añadió.

Las declaraciones de Pedro Castillo se dieron en el marco de su visita a Sechura, Piura, ciudad que está de aniversario este 15 de agosto.

Sobre el mandatario pesan seis investigaciones en el Ministerio Público, cinco de las cuales son por supuestos actos delictivos cometidos en su gobierno. El jefe del Estado es procesado por el supuesto delito de organización criminal.

SEPA MÁS | Abogado de Castillo pedirá peritaje grafotécnico para determinar si órdenes escritas sobre ascensos fueron hechas por mandatario

Mi fraternal saludo a mis hermanos y hermanas de #Piura, #Arequipa y #Huánuco por un año más de la fundación histórica de sus ciudades. Juntos reivindicaremos las luchas sociales postergadas. Trabajemos unidos por el verdadero desarrollo de nuestros pueblos.

!Feliz aniversario! — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 15, 2022