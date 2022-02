El presidente Pedro Castillo se reunió este domingo 6 de enero con el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, en Palacio de Gobierno. En encuentro se produce un día después de que el mandatario anunciara la reconformación de su Gabinete Ministerial.

MIRA AQUÍ | Pedro Castillo: Las cifras de un gobierno de crisis insostenibles

En declaraciones a la prensa antes de entrar a Palacio, Martínez precisó que no asiste en representación de su bancada y que se tiene previsto que se aborden “temas de coyuntura”.

“Se tiene que dar pase a la tranquilidad, hay que pensar de una forma estadista, el Perú no merece un premier que dialogue que dé confianza y dé la estabilidad, que no se pierda como un barco a la deriva”, dijo.

“La vacancia sería perjudicial, si él considera que debe renunciar, pues que lo haga, pero no estoy de acuerdo con motivar una renuncia. La gente no quiere más incendio, la gente quiere un Gabinete técnico y no político” agregó.

“Es una invitación del presidente para conversar, no hay un ofrecimiento, es un dialogo para sacar buenas conclusiones, fui convocado mediante un conocido para conversar, no hay pacto alguno, no vengo en representación de Acción Popular sino del pueblo”, manifestó.

Según el registro oficial de visitas, el jefe de Estado estuvo reunido por cuatro horas con el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quien se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

Las reuniones del mandatario Castillo Terrones se dan cuando afronta una nueva crisis política por la salida de Héctor Valer de la presidencia del Consejo de Ministros a los pocos días de haber asumido el puesto, debido a que tenía denuncias por violencia familiar.

El día de ayer, el jefe de Estado, Pedro Castillo, anunció que realizará una nueva reconformación de su Gabinete, pero solo se ha confirmado la salida de Valer Pinto del cargo. Tampoco se ha informado sobre la fecha de juramentación del nuevo equipo ministerial.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, mediante una rueda de prensa, presentó al presidente Pedro Castillo una carta donde pone a su disposición su cargo tras conocerse denuncias en su contra por agresión familiar. Además culpó a los medios de comunicación de su salida y anunció que tomará medidas legales para quienes considera que lo han difamado. (Fuente: TV Perú)

TE PUEDE INTERESAR