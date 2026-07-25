Pedro Castillo continuará cumpliendo su condena por el golpe de Estado en el Penal de Barbadillo (Ate). Su pedido de gracia presidencial mediante el que buscaba ser excarcelado durante el gobierno del saliente mandatario José María Balcázar, fue rechazado y archivado por unanimidad.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien sostuvo que la Comisión de Gracias Presidenciales sesionó este viernes y declaró “improcedente” la última solicitud presentada por Castillo Terrones que quedaba pendiente de resolver.

Con ello, el mandatario interino Balcázar Zelada no podrá otorgarle una gracia presidencial -común o de cualquier otra índole- a su otrora aliado político, al no contar con el respaldo legal como lo exige la Constitución.

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Tal como lo había adelantado El Comercio, la Comisión de Gracias Presidenciales emitió un informe técnico señalando que el vacado exmandatario no cumplía con los requisitos para ser objeto de una “gracia común”.

El 10 de julio, Castillo Terrones presentó una solicitud para que se le otorgue una “gracia común” con el propósito de anular la sentencia por el Golpe de Estado y también por la prisión preventiva que se le impuso en el Caso Puente Tarata y otros.

El Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales exigía que, para otorgar la “gracia común” debía haber sobrepasado el doble del plazo de la etapa de la investigación preparatoria más su mitad, sin que su situación se haya resuelto.

No obstante, tal como había explicado este Diario en ediciones anteriores, el exmandatario ya cuenta con una condena de 11 años 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión por el Golpe de Estado, y en el proceso por el Caso Tarata y otros, Castillo Terrones está procesado por delitos graves como organización criminal cuyos plazos aún no sobrepasan lo exigido por la norma.

PEDRO CASTILLO

En declaraciones a la prensa, el titular de Justicia, Luis Jiménez, indicó que la decisión sobre la situación del sentenciado exmandatario fue el último tema abordado por la comisión de gracias en este gobierno y por tanto, el caso ya se encuentra “cerrado”.

Jiménez Borra dijo que la decisión ya le fue notificada al peticionante hasta el Penal de Barbadillo, y concluyó indicando que se sentía “orgulloso” de su gestión.

“La que estaba pendiente es la que se ha evaluado el día de hoy (viernes), y que ha sido declarada improcedente, por lo tanto, en Ministerio de Justicia ya está pronunciado sobre el fondo, no hay más que hablar sobre el tema no hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”. Luis Jiménez, ministro de Justicia

De otro lado, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia confirmó que el pedido por el caso Golpe de Estado, el proceso de investigación preparatoria “ya concluyó y el solicitante cuenta con una sentencia en primera instancia”, la misma que se encuentra en apelación.

Sobre el proceso de presunta organización criminal, anotó el Minjus, el caso se encuentra dentro de los plazos legales y no presenta exceso de tiempo como exige la norma.

El Minjus indicó que fueron 17 solicitudes de gracia presidencial que se presentaron a favor de Castillo Terrones a lo largo del tiempo. Del total, 14 fueron presentadas por terceras personas y terminaron siendo rechazadas. Otras 3 fueron suscritas por Castillo Terrones, dos de ellas fueron archivadas por no subsanarse.

Y, tras archivarse el último pedido del sentenciado, la Comisión de Gracias Presidencial ya no tiene en sus manos ninguna otra solicitud de gracia presidencial a su favor, aseguró el Minjus.

Luis Enrique Jiménez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Presidencia.

En declaraciones a Canal N, el abogado Walter Ayala, abogado de Castillo Terrones, rechazó la decisión del Minjus y sostuvo que el informe jurídico emitido por la Comisión de Gracias Presidenciales no tenía fundamento jurídico.

Aseguró que era una decisión que “veían venir” y que no “pierden la esperanza” de ver libre al sentenciado exmandatario. Anunció que acudirán a la Asamblea General de la ONU y recurrirán al nuevo fuero político del Congreso Bicameral.

“En el fuero parlamentario se van a promover proyectos de ley o mociones para aclarar los vicios que hubieron en esa vacancia y que levantaron el fuero sin el derecho a la defensa”, sostuvo.

Balcázar debe respetar la Constitución

El constitucionalista Aníbal Quiroga, sostuvo que con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia y la Comisión de Gracias Presidenciales, que rechazaron todos los pedidos de gracia presidencial para Pedro Castillo, al presidente interino José María Balcázar, no le queda más que respetar la Constitución.

“Si procediera el indulto o la gracia presidencial a la mala, cambiando ministros, o sacando una resolución directa, cosa que Balcázar ya no puede, como quiera que sea, eso generaría para el presidente y para el ministro que lo refrende una severa responsabilidad en el nuevo Congreso. Tiene que respetar la Constitución”, indicó.

Sostuvo que se debe rechazar la idea de conceder algún beneficio, alegando una “supuesta pacificación” o pretender la existencia de “presos políticos”. Por el contrario, manifestó, en el Perú no existen presos políticos y “los que están detenidos o condenados, lo están por orden del Poder Judicial” que es independiente y con argumentos motivados.

“De alguna manera, Balcázar ha querido cumplir con esa promesa que hizo para sentarse en la presidencia, pero el sistema mismo no lo ha dejado y aquí cabe resaltar la valentía del doctor (Luis) Jiménez (Ministro de Justicia) y del doctor (Abraham) García Chávarry (presidente de la Comisión de Gracias), que se han plantado firmes y no han cedido al tema ideológico y político”, anotó.

En esa línea, destacó que no se haya atendido intentos de beneficiar a Castillo Terrones, a través de pedido sin sustento legal o, tratando de “falsear documentos médicos de salud” para poder lograr un indulto humanitario.

“Creo que ha triunfado el derecho, la justicia y la democracia y la demostración de que, hasta donde se puede, todos somos iguales ante la ley y que la gente tiene que responder por sus actos ilegales; porque si hoy día se le indulta al señor Castillo o pasamos por alto un golpe de Estado, mañana también pedirá un indulto o gracia un narcotraficante un extorsionador u otro truhan en el país, y eso no es correcto”. Aníbal Torres, abogado constitucionales

Natale Amprimo, abogado constitucionalista, explicó que con la decisión del Minjus al declarar “improcedente” el último pedido de gracia presidencial del sentenciado exmandatario, ya no habría capacidad de acción por parte del presidente interino José María Balcázar, puesto que “la Constitución está desarrollada a través de normas, reglamentos y leyes, y donde se establece que los actos presidenciales carecen de valor si no llevan la firma del ministros”.

“El tema de Castillo está cerrado y concluido. No se olvide usted que los actos presidenciales no tienen valor si no vienen refrendados por el ministro respectivo, entonces en ese sentido, el tema ya está bastante claro. Tendría que cambiar al ministro, pero eso ya sería un escándalo, a pocos días de que (Balcázar) deje el cargo.” Natale Amprimo, abogado constitucionalista

Señaló que Castillo Terrones puede insistir con sus pedidos en el gobierno entrante de Keiko Fujimori, no obstante, precisó, un indulto o una gracia “no responde solo a una cuestión de voluntad”, sino a ciertos requisitos que se deben cumplir para habilitar que el jefe de Estado pueda otorgar dicho beneficio.

En esa línea, advirtió que ninguna autoridad debe buscar maneras o formar para violar la ley y permitir lo que no está permitido, pasando por alto requisitos exigidos para otorgar una gracia presidencial, ya que ello no sería jurídicamente viable.