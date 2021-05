El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que el virtual congresista de su partido, Guillermo Bermejo, es el único responsable de las declaraciones que hace y deslindó “abierta y concretamente” de sus comentarios difundidos en un audio esta semana.

“Si el señor Bermejo tiene alguna cosa que decirle al país, es su responsabilidad. Deslindo abierta y concretamente y rechazo eso. Yo soy democrático, católico y tahuantinsuyano y no comparto esas actitudes, vengan de donde vengan. Si el pueblo me elige, voy a dejar el mandato el 28 de julio del 2026. Palabra de maestro”, aseguró ante la prensa desde Huancavelica.

Pedro Castillo respondió cuando se le consultó sobre el audio de Guillermo Bermejo, actualmente afrontando un juicio por supuestas filiaciones con Sendero Luminoso, en el que menciona que si llegan al poder “no lo vamos a dejar”.

Pedro Castillo respondió a la prensa sobre Guillermo Bermejo. (Canal N)

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, se le escucha decir en la grabación, en la cual el mismo Bermejo ha reconocido que se trata de su voz y que fue una conversación de hace un año.

“No solo con Bermejo, sino con otros individuos. Yo no comulgo, rechazo rotundamente. Si este señor tiene que ver con la justicia y tiene alusiones personales, es su problema [Pero es congresista de su partido] Yo no lo he elegido, lo ha elegido el pueblo”, respondió Castillo Terrones sobre estas declaraciones.

“[Menciona que son ‘pelotudeces democráticas’] Lo ha dicho él, él no va a gobernar, voy a gobernar yo. Vamos a limpiar, este es el momento para separar la paja del trigo”, añadió.

Pedro Castillo, en otro momento, reiteró su solidaridad con la periodista de Canal N que, junto a su camarógrafo, fueron agredidos por simpatizantes de Perú Libre luego de un mitin que se realizó este miércoles en Ayacucho.

“Si son nuestros simpatizantes, por favor, a la calma, hay que mantener el respeto. Estamos en un marco democrático. He estado en otras luchas más fuertes, más cruentas, te ponen el escudo, he sido arrastrado en las calles, he luchado en Conga, en las huelgas y he encontrado también en muchas manifestaciones hay infiltrados”, comentó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo rechaza las intenciones de Guillermo Bermejo y recalca que es él "quien va a gobernar"