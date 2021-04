El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, hizo un llamado al diálogo a los diferentes sectores de la sociedad, de cara a su campaña para la segunda vuelta electoral en el marco de las Elecciones Generales 2021. En diálogo con la prensa, desde Cajamarca, pidió a las personas que se sienten a “conversar” y que “no se asusten”.

“No solamente reservistas, yo hago una convocatoria abierta a las personas, a la Policía Nacional, que están pendientes de nuestro accionar, a las Fuerzas Armadas del país, al empresariado, que nos sentemos a conversar, que no se asusten”, indicó a la prensa.

Además, consideró que se deben exponer las propuestas, ya que -a su parecer- el Perú “necesita un cambio estructural” para terminar con la polarización.

“Hablemos desde las propuestas, hablemos desde lo que uno necesita. Yo sigo sosteniendo que el Perú necesita un cambio estructural para ya no seguir polarizando al país, para dejar de polarizar”, dijo.

Finalmente, saludó a quienes se sumen a su propuesta de gobierno y mencionó a Rafael López Aliaga, quien postuló a la Presidencia por Renovación Popular. Asimismo, aseguró que su campaña para la segunda vuelta no tendrá “ninguna agresión”.

“Nuestro saludo a todos los que se sumen, no por Pedro Castillo, no por Perú Libre. Quién sabe y el señor [Rafael] López Aliaga y otros candidatos están convencidos de los grandes problemas que tiene el país y quienes hayan salido en este momento como candidatos, a alzar una voz a favor del pueblo”, sostuvo.

“Yo me siento tranquilo, no voy a -por nuestra parte- no va a haber ninguna agresión, pero sí veo un escenario político en una segunda vuelta de que esto es una competencia entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo lázaro y también una lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo”, agregó.

Evo Morales

Pedro Castillo señaló que no ha “visto” la felicitación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien el último lunes se refirió a las elecciones del domingo 11 de abril en Perú y Ecuador.

“No he visto la felicitación, pero desde este espacio, saludar a los dirigentes y a nuestros hermanos, siempre como pueblo”, dijo.

