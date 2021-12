Conforme a los criterios de Saber más

Dos días después de que el Congreso censurara al ministro de Educación, Carlos Gallardo, tras la filtración de la prueba a los docentes, el presidente Pedro Castillo aún no ha elegido a su sucesor. La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, refirió ayer que continúan evaluando perfiles y remarcó que la persona elegida tendrá como principal tarea garantizar el retorno de los escolares a las aulas en marzo.

“Nosotros hemos sido notificados de su censura, también hemos recibido la renuncia correspondiente, el presidente la está tramitando y en las próximas horas se hará pública la resolución que acepta esta renuncia. Estamos en la evaluación de la persona que sería su reemplazo, queremos garantizar que sea una persona que cumple un objetivo fundamental: el retorno a las clases presenciales en marzo”, manifestó.

Vásquez recibió ayer la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, en el distrito de Villa El Salvador.

A pesar de haber sido censurado por el Parlamento, Gallardo continuó realizando actividades como ministro hasta ayer. De acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Educación, plantó un árbol dentro de la sede del sector junto a los integrantes de la Coordinación de Universidades de Lima y Callao en representación de la “continuidad del diálogo”.

(Foto: Minedu)

Fuentes de El Comercio indicaron que es probable que el nuevo ministro de Educación vaya a jurar al cargo el próximo martes. Esto debido a que hoy y el lunes son considerados feriados en el sector público.

El educador Paul Neira consideró que si, efectivamente, el presidente Castillo posterga la designación del sucesor de Gallardo estará dando una muestra más de “desidia” y de “fata de conexión” frente a la crisis del sistema educativo. “Cada minuto cuenta ahora para el regreso de clases, es fundamental hacerle entender al mandatario y a la primera ministra la profundidad de la crisis, ahorita es incalculable”, agregó.

Neira, en comunicación con El Comercio, dijo que el “no apresurarse” en la labor de elegir al nuevo ministro de Educación, lo único que hará “será hacer más difícil la tarea de abrir los salones de clases el próximo año”.

“Llama la atención la no capacidad de prevención [en el gobierno], quien haya seguido el devenir de los hechos de la moción de censura en contra de Gallardo sabía que esta iba a ser aceptada, por qué no previnieron esta situación, por qué no hacer la tarea antes, sobre todo cuando una de las banderas de Castillo hacia la Presidencia fue la educación”, subrayó.

El CEO de The Learning Factor remarcó que el actual gobierno, en sus primeros cinco meses, no tiene “de dónde sacar” frutos en el sector Educación. “Estamos en una situación caótica, donde se ha debilitado la institucionalidad del ministerio, no se ha tenido honestidad ni valentía ni firmeza para defender la reforma magisterial, tampoco la reforma universitaria”, expresó.

La deuda del presidente

La antropóloga Norma Correa dijo que casi el 90% de los estudiantes de escuelas públicas no ha retornado a las aulas desde diciembre de 2019. Añadió que, ante este escenario de emergencia, el gobierno no puede tener “lentitud” en la designación del nuevo ministro de Educación, tras la censura de Gallardo.

“[Se requiere de] un mayor compromiso de parte del presidente Castillo, quien, hasta la fecha, salvo un par de anuncios, no nos ha transmitido que el retorno a clases presenciales es una política que priorice, esperamos que cambia, hay expectativa dada su condición de maestro”, expresó la profesora e investigadora de la PUCP a este Diario.

Correa indicó que el hecho de que solo el 10,48% de alumnos peruanos, de acuerdo a la Unesco, haya tenido clases semipresenciales este año, debería inspirar al Ejecutivo a tener una “sentido de urgencia” para abrir de las escuelas en su totalidad. “Desafortunadamente, esto no se ha visto en la gestión de Castillo”, complementó.

También refirió que la administración de Gallardo generó muchas dudas, en especial tras la filtración del examen a los docentes y criticó que el censurado ministro se haya involucrado en el enfrentamiento entre el Sutep y el Fenatep, los sindicados del sector Educación.

¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro?

Correa afirmó que el país requiere de un ministro de Educación que priorice a los estudiantes y el urgente retorno a clases presencial y que sea el principal defensor de la reforma universitaria, que se encuentra “bajo el asedio” de un sector del Parlamento y del propio Ejecutivo, que mostró una reacción tibia ante los intentos de retroceso en la SUNEDU.

“El nuevo ministro debe tener clara la situación de emergencia en la que está la educación, está en UCI, se necesitan medidas efectivas y contundentes. Quedan dos meses para poder abrir las escuelas, se necesita una persona que coordine con los ministerios, pero también con las organizaciones de profesores”, opinó.

La profesora e investigadora de la PUCP sugirió que el gobierno peruano debe aprender las experiencias que ha tenido Colombia y Chile.

Neira, por su parte, dijo que el nuevo titular de Educación tiene que conocer el sector, la gestión educativa y la gestión pública. “Esta persona debe liderar, convocar y congregar a todos los actores para que el reto de que haya clases presenciales en el 2022, suceda. Y que no solo se preocupe por un grupo del sistema, que defienda la calidad del aprendizaje”, indicó.

No descartan cambios en Gabinete

La primera ministra Vásquez también dejó abierta la posibilidad de que se realicen otros cambios en el Gabinete Ministerial.

“En el diálogo que ha tenido el presidente [Castillo] con importantes líderes de opinión, él ha expresado lo mismo. Probablemente, siempre producto de la evaluación se necesite ajustes en el Gabinete, eso se está evaluando, de hecho, el fin de año siempre es un importante momento para hacer evaluaciones y a partir de eso se producirán seguramente algunas decisiones”, subrayó.

Fuentes de El Comercio indicaron que el último domingo, Castillo se reunió con la facción magisterial de Perú Libre, y ahí le dijo que haría cambios en el Consejo de Ministros. Aunque evitaron precisar en qué carteras.