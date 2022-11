El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre la marcha que vienen organizando diversas organizaciones para este jueves 10 de noviembre, con el fin de apoyar la gobernabilidad y protestar en contra de la vacancia presidencial.

Durante una reunión con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales y Coordinadora Nacional de Micro Empresarios Estatales del Perú en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado también deslindo con infiltrados que podrían haber en estas movilizaciones.

“Este gobierno es totalmente respetuoso, no solamente para que la población, los ciudadanos se manifiesten, se movilicen, pero con todo respeto. También hay que deslindar con ciertos infiltrados en las movilizaciones que hacen quedar mal a la autoridad y a los dirigentes. La movilización, el derecho a la protesta y la huelga, tiene que ser un derechos constitucional”, manifestó.

En otro momento, Castillo Terrones aseveró que no le debe nada a nadie por haber llegado a la Presidencia, por lo que aseguró que seguirá trabajando a favor de la ciudadanía.

“A mí nadie me va a atemorizar porque yo no le debo a nadie, a mí me puso el pueblo, a mí no me puso ningún empresario mafioso. Yo no le debo a ninguna empresa en el Perú ni a nadie. Yo me debo a ustedes y si hay que implementar una política para los micro y pequeños empresarios, lo vamos a hacer”, expresó.





Movilización

La mencionada marcha es promovida por sindicatos y organizaciones. A través de redes sociales se han publicado distintos afiches que la denominan ‘La Toma de Lima’.

Se informó que la concentración será a partir de las 2 p.m. en Plaza Dos de Mayo y también se ha colocado como punto de partida la Plaza San Martín.

‘La Toma de Lima’ o ‘10 N’, según las publicaciones difundidas en redes, exhorta al Gobierno a que atienda las demandas populares. En paralelo, exigen una nueva Constitución y el cierre del Congreso.