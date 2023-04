Pedro Castillo logró postergar con leguleyadas su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por la presunta red criminal que habría liderado dentro del Ministerio de Vivienda.

En la mañana de este miércoles 26 de abril, el destituido expresidente se presentó, de manera virtual, ante el grupo de trabajo desde el penal de Barbadillo, donde cumple con dos órdenes de prisión preventiva, una a raíz del golpe de Estado que dirigió (18 meses) y otra por supuestamente haber encabezado una organización criminal durante su gestión (36 meses).

En la sesión de la Comisión de Fiscalización, Castillo se mostró desafiante. Por ejemplo, cuando el presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), intentó tomarle el juramento respectivo para que se inicie su declaración, pero lejos de seguir con el protocolo, lo primero que hizo fue pronunciar un discurso, en el que insistió con la narrativa de que sigue siendo presidente de la República.

“Señor presidente permítame expresar, a través de su espacio, mi profunda solidaridad con las familias de los fallecidos [...] Sigo siendo el presidente constitucional del Perú”, exclamó antes de ser interrumpido por Ventura.

Castillo dice que sigue siendo presidente

Un día antes, Castillo había acreditado, mediante un oficio, a otra abogada como su representante en este caso. Se trata de LIissette Garrido, cuya colegiatura se encuentra inactiva en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), según pudo verificar El Comercio.

En el escrito presentado al filo de las 5:00 p.m. del martes 25 de abril, la letrada pidió que se le entregue la copia de todo el expediente. No obstante, el documento carecía de su firma, sello y número de colegiatura.

Al inicio de la sesión, Ventura objetó el documento presentado por la abogada y le pidió al ex jefe del Estado, que se había conectado al lado de Pachas, que precisara quién ejercería su defensa. Finalmente, el docente indicó que ambos abogados lo representarían.

Como señalamos líneas arriba, Castillo se negó a jurar, impidiendo el inicio del interrogatorio. El exmandatario y su abogado solo ingresaron a la sesión de manera remota para señalar en múltiples ocasiones que el oficio que les había remitido Ventura no indicaba expresamente que la audiencia era virtual e insistían con que las declaraciones del exmandatario sean tomadas presencialmente.

“Juraré de manera presencial”, dijo Castillo tras el primer intento del titular de la Comisión de Fiscalización de dar inicio al interrogatorio.

Pedro Castillo en la Comisión de Fiscalización. / Victor Vasquez

Castillo primero arguyó que había solicitado, a través de su defensa, asistir a la sesión del grupo de trabajo en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. No obstante, desde el despacho de Héctor Ventura indicaron a este Diario que el único oficio que ingresó antes de esta sesión fue el que presentó la abogada Garrido.

Tras los cuestionamientos y solicitud de Castillo, la sesión se interrumpió durante varios minutos. Al retorno, Ventura señaló que “el investigado ya no es presidente y no goza de prerrogativas, como antes”, cuando podía solicitar que se le tomen sus declaraciones en la misma sede del Poder Ejecutivo.

Mientras Ventura hacía su alocución, Castillo enarbolaba una y otra vez la citación de la Comisión de Fiscalización. En tanto, su abogado interrumpía para enfatizar que el documento no decía por ningún lado que la invitación era virtual.

Castillo en la Comisión de Fiscalización.

Pese a las reiteradas explicaciones del presidente de la comisión, que incluyó la lectura del artículo 48 del Código de Ejecución Penal, que detalla las ocasiones en la que los internos tienen permiso de salir del penal, Castillo Terrones insistía en acudir al Congreso de manera presencial.

El artículo que leyó Ventura establece que “el permiso de salida puede ser concedido hasta un máximo de 72 horas”, en casos como enfermedad grave del interno (debidamente comprobada con certificación médica oficial), muerte de familiares cercanos, nacimiento de hijos, realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del preso o trámites para la obtención del trabajo ante la proximidad de su liberación.

El presidente de la Comisión de Fiscalización enfatizó que Castillo no cumplía con estos criterios y que, por tanto, era su obligación responder ante el grupo de trabajo de manera virtual.

A pesar de reiteradas explicaciones de Ventura, el abogado del exgobernante continuó alegando, por varios minutos, que en el oficio no se especificaba que la sesión era virtual. Incluso se refirió a Pedro Castillo como presidente de la República, pese a que este fue destituido por el Congreso tras el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre.

Martha Moyano, integrante de la comisión y primera vicepresidenta del Parlamento. intervino para pedirle a Castillo Terrones respeto por el Congreso de la República. “Le exijo al investigado que se someta a las consideraciones reglamentarias y de ley y que deje de hacer show porque eso es a lo que está acostumbrado. Hace show y encima miente, cuando era presidente nunca nos recibió”, indicó.

También pidieron la palabra, la parlamentaria Margot Palacios de Perú Libre, partido con el que el docente llegó a la Presidencia; y Vivian Olivos.

La legisladora perulibrista exigió a Ventura que aclare si se citó o no a Castillo de manera presencial. En tanto, Olivos se sumó a su colega Martha Moyano y calificó de “circo” el pedido de Castillo Terrones y su defensa. “El que quiere declarar lo hace así sea de cabeza”, expresó la congresista de Fuerza Popular. Mientras tanto, se observaba a Pedro Castillo sonreír y mostrar la citación de la Comisión de Fiscalización a la cámara.

Castillo en la Comisión de Fiscalización.

Ventura advirtió que intentaría tomarle por “tercera vez” el juramento a Castillo para poder proceder con el interrogatorio. También recordó que no es la primera vez que el ex jefe del Estado es citado a una sesión virtual y que incluso, en otra ocasión, su defensa mintió al indicar que no podían conectarse porque se les cruzaba con una citación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Para el titular de la Comisión de Fiscalización los argumentos de Pachas buscaban”dilatar el proceso” con la finalidad “de que su patrocinado no declare”. “Lo que se entiende que es que están buscando el pretexto para no declarar hoy. Lo exhortamos a que disponga que el investigado responda a esta comisión”, añadió.

“No dice la palabra virtual”, interrumpió Pachas.

“Tampoco dice presencial”, respondió Ventura.

Luego, Pachas abogado cambió de posición y dijo que la comisión podía acudir al penal.

Finalmente, antes de intentar tomar - una vez más - juramento al investigado Castillo, Ventura le recordó que cuando fue jefe de Estado “no cumplió con su palabra” de colaborar con las investigaciones del Caso Sarratea. Asimismo, destacó que por aquel entonces incluso acudieron a Palacio a tomarle sus declaraciones y él no los recibió.

“Ya hay antecedentes de que se pretende obstaculizar, distraer y dilatar, con argumentos legales, el desarrollo de las sesiones de la comisión de fiscalización [...] Vamos a llamar por última vez al investigado Pedro Castillo para que tome juramento, de lo contrario vamos a actuar de acuerdo a ley y sería posible una denuncia penal”, subrayó Ventura.

Castillo se negó otra vez a jurar y el presidente de la Comisión de Fiscalización concluyó señalando que se valoraría la actitud y proceder del investigado. Posteriormente, indicó que el expresidente golpista sería citado, una vez más, el próximo 5 de mayo.

Además… También estaban citados el María Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente; y José Nenil Medina Guerrero, ex Alcalde de Anguía. Ambos en el marco de la investigación respecto de los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín; así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia N° 102-2022. Ello en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, liderada por el ex presidente de la república José Pedro Castillo Terrones.

La conexión virtual de ambos falló y volverán a ser citados en los próximos días.