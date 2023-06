Olivera defiende a Castillo en el proceso de amparo que presentó contra el Congreso para obtener su restitución tras el golpe de Estado que dio el vacado expresidente el pasado 7 de diciembre. De esta forma, el expresidente tomó la decisión de remover al exministro Walter Ayala como encargado del caso.

El último martes, Olivera llamó “entreguista” a Torres y, previamente, había arremetido contra Espinoza indicando que hay oposición a que retorne al equipo de abogados.

La molestia de Olivera fue debido a la declaración de Aníbal Torres durante una entrevista en la que se le pregunta sobre la firma del expresidente en la papeleta de su detención.

“Ese sujeto [Olivera] me ha criticado mucho. No voy a decir nada en relación a él. La ignorancia hace hablar muchas cosas. ¿Qué hubiese pasado si aconsejaba a Castillo que no firme la papeleta de detención? Tenía que conservar la vida de Pedro Castillo” Aníbal Torres

El extracto de esta entrevista fue publicada por Olivera calificando a Torres como “entreguista”.

En cuanto al abogado Benji Espinoza, Olivera indicó el pasado 16 de junio que nadie del entorno de Castillo lo había “invitado” para retornar a la defensa.

Añadió que, por el contrario, hay oposición para este regreso. “Cómo puede ser invitado a defensor quien sostiene que Castillo cometió una ‘ilicitud’”, dijo en entrevista con Exitosa. Sin embargo, Espinoza luego reiteró que su renuncia había sido irrevocable y definitiva.

El 7 de diciembre del 2022, día del golpe de Estado, Pedro Castillo fue detenido. En las diligencias lo acompañó Aníbal Torres.

Los choques de Olivera con Torres no son recientes. El 22 de mayo, el exprimer ministro aclaró que el abogado Olivera no participó en el proceso de nulidades de los votos impugnados tras la segunda vuelta electoral.

“No conoció un solo caso, no emitió la opinión en un solo caso”, indicó Torres. “Yo lo presenté a él [a Olivera] a Pedro Castillo porque me llamó para presentarlo, que quería trabajar a favor de Pedro Castillo. Lo llamé, lo presenté, conversó con Castillo, pero no sé por qué no lo contrataron, eso lo hacía Perú Libre. No ha hecho absolutamente nada, está falseando la verdad”, declaró a un medio digital.

El exprimer ministro Aníbal Torres, en breve diálogo con El Comercio, evitó dar nuevas declaraciones respecto a Olivera.

Por su parte, Guillermo Olivera insistió que Aníbal Torres “lo convenció” a Pedro Castillo a firmar la papeleta de detención el 8 de diciembre, un día después del golpe de Estado, en la audiencia de la detención preliminar del expresidente y respondió que no habían sido amenazados. Olivera ha considerado esto como una acción “encubridora”.

“Aníbal Torres tenía un rol, un rol teleridigido, un rol encubridor”, insistió.

“Aníbal Torres respondió que de ninguna forma [fueron amenazados]. Entonces, lo que ahora dice, en junio del 2023, es una reacción tardía de un desmemoriado que olvida lo que le dijo al juez el 8 de diciembre del 2022. Por esa reacción tardía y encubridora de todo el papel de Aníbal Torres en relación al presidente de la República” Guillermo Olivera





¿Quién es Guillermo Olivera?

El abogado Guillermo Olivera ha permanecido en el entorno de Pedro Castillo desde junio del 2021, cuando acudió al entonces centro de campaña del candidato.

Según Olivera, fue convocado por el mismo expresidente a través de su “amigo y condiscípulo” Aníbal Torres. Fuentes de este Diario comentaron que lo vieron como un abogado que estuvo expectante para defender a Castillo.

Olivera es un abogado de 78 años, natural del distrito de Catache (Cajamarca), egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También, concluyó estudios de posgrado en la Escuela de Criminología (Italia). Aunque el defensor de Pedro Castillo no registra ninguna afiliación partidaria, ha participado como candidato en dos procesos electorales.

En las elecciones generales de 1985 para diputado por Cajamarca, por el Movimiento Cívico Nacional 7 de junio; y el 2020 para la elecciones congresales extraordinarias por Renacimiento Unido Nacional (RUNA), partido político fundado por Ciro Gálvez. En ninguno de los dos proceso alcanzó los votos necesarios para su elección.

Olivera se mantuvo cerca Vladimir Cerrón, fundador del partido político Perú Libre. Por ejemplo, en enero del 2022, presentó una casación para que prescriba la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra el exgobernador regional de Junín por negociación incompatible.

A través de una conferencia de prensa, fue presentado como abogado ad honorem de Cerrón en el referido proceso de casación.

Meses después, Olivera volvió a presentarse junto a la bancada de Perú Libre para pronunciarse en contra del juicio político de Pedro Castillo por sus declaraciones respecto a Bolivia.

Tras el 7 de diciembre del 2022, Olivera sostuvo diversos discursos en favor de Pedro Castillo. Uno de ellos tuvo que ver con lo que, según el abogado, motivó al expresidente leer las decisiones unilaterales que tomaba en aquella fecha. Su hipótesis fue que Castillo había bebido algo que lo sedó.

“Leyó un discurso sin que él lo haya redactado, sin que él lo haya pensado, repasado. Simplemente lo leyó. [...] Cuando leyó ese mensaje escrito por otros unos minutos antes le dieron una bebida y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. [...] Estaba un poco sedado”, dijo Olivera el 8 de diciembre del 2022 en los exteriores de la Dinoes.

Luego de este endeble argumento añadió que el hecho de que Castillo leyó un discurso donde disponía decisiones unilaterales no era un delito de rebelión. “Fue un mensaje a la Nación que leyó tembloroso, que nunca escribió y ese alzamiento en armas tiene que ser para cambiar la forma de gobierno”, declaró a Exitosa el 8 de diciembre.

Posteriormente, Olivera fue finalmente designado por Castillo como su defensor en el proceso de amparo que busca su restitución. Uno de los argumentos que repitió en la audiencia ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima fue que el expresidente, al haber leído un discurso, no cometía el delito de rebelión. Además, que Castillo solo “deseó, aspiró e imaginó” disolver el Parlamento.

Entre lo requerimientos, pidió que se anule la resolución de vacancia y Castillo retome el cargo de presidente de la República.

El abogado también ha dicho, en una conferencia de prensa que organizó días atrás y a la que asistieron los abogados Eduardo Pachas y Walter Ayala, que la presidenta Dina Boluarte está usurpando el cargo en la Presidencia. “Dina Boluarte es usurpadora y contra cualquier autoridad usurpadora el pueblo tiene derecho a insurgencia, eso se hace saliendo a las calles”, manifestó en la conferencia.