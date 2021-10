El presidente de la República, Pedro Castillo, había convocado a una sesión del Consejo de Ministros para esta mañana, pero se suspendió muy poco después.

“Durante esta importante cita, se tomarán acuerdos que permitirán seguir combatiendo la pandemia en el país, continuar con la reactivación económica y otros temas de importancia para atender las necesidades más urgentes del país”, se lee en el comunicado difundido más temprano por la Presidencia de la República.

Pasadas las 9:30 de la mañana, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, informó que la sesión del Consejo de Ministros había sido suspendida. Explicó que esto se debió a un tema de organización interna.

La sesión del Consejo se suspendió apenas media hora después de comenzada, según informó Canal N. El titular del MEF señaló a ese medio que todavía no se ha confirmado la hora en la que se reanudará la sesión del Consejo de Ministros.

“[La realización de una conferencia] depende del presidente del Consejo de Ministros, [la suspensión de la sesión] es un tema de organización interna, son temas que tenemos que adecuar, no hay hora para que se reanude, la sesión se ha suspendido”, manifestó.

Esta es la convocatoria que había enviado Palacio de Gobierno.

Con relación a la designación de funcionarios en el Banco de Reserva del Perú (BCRP) el ministro dijo que “hay información pública al respecto” y que es el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien debe dar explicaciones al respeto.

“Hay información publica sobre eso y no agregaré nada más al respecto, creo que es el premier el que puede dar explicaciones al respecto”, dijo.

Guido Bellido: Cuestión de confianza sobre Maraví no se ha abordado en Consejo de Ministros

Este encuentro se realiza cuando se alista en el Congreso de la República una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos vínculos con grupos subversivos.

Se espera que en esta sesión se aborden temas como si se presentará o no una cuestión de confianza en caso por el caso de Maraví. Ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres, descartó que se vaya a presentar este recurso; sin embargo, el premier Bellido indicó que no había una decisión definitiva sobre el tema pues no se había debatido en el Consejo de Ministros.

El martes, durante su discurso por el Día de la Medicina Peruana, Castillo criticó que haya “espacios” en los que se destine tiempo a discutir temas como la interpelación y la censura de ministros. Señaló que hay asuntos más importantes como el de la respuesta sanitaria frente a la pandemia del COVID-19.

“Así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus para sacar al país adelante, hoy, también, equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se vienen poniendo el virus de la interpelación y de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por el país, pero no podemos distraernos en esas cosas porque primero esta el país”, dijo.

La oposición en el Congreso debe presentar esa semana la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Mientras que el Poder Ejecutivo prepara una cuestión de confianza. La sesión del pleno del jueves 7 será clave para determinar el desenlace de esta nueva crisis política.