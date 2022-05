Pese a que existen evidencias de la vinculación entre Pedro Castillo y la lobbista y ahora colaboradora eficaz Karelim López, desde que se denunciaron actos de corrupción en su gobierno, el presidente cae en un espiral de contradicciones y distintas versiones respecto a sus reuniones con la empresaria.

Primero negó conocerla, luego dijo que sí sabía quién era y hasta admitió que se reunió con ella en Palacio, para luego negarla ante instancias fiscales. Esta vez, en una nueva versión ante el Ministerio Público, Castillo Terrones dice sí conocer a López Arredondo.

El último domingo 29 de mayo, Panorama dio a conocer las escuetas respuestas que brindó el jefe de Estado ante la fiscal para casos de lavado de activos, Luz Taquire, que lo interrogó como testigo en la investigación que se sigue contra familiares y personas cercanas a su entorno.

En esta oportunidad, y contrariamente a lo que fue manifestando a lo largo de los meses, dijo nuevamente que sí conocía a Karelím López.

“A Karelim López, la conozco. No recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en dos oportunidades”, dijo ante la fiscal Taquire.

El 26 de enero, El Comercio publicó las distintas versiones del presidente tras la entrevista que brindó a la cadena internacional CNN, donde sí admitió que se reunió con López y que ella organizó el cumpleaños de su hija en Palacio de Gobierno:

En declaraciones a CNN en Español -el pasado 24 de enero- Castillo Terrones reconoció que empresaria Karelim López organizó cumpleaños de su hija, pese a que antes de ello dijo que no conocía a la empresaria.

Antes de ello, las versiones de Castillo Terrones no habían sido directas o específicas.

El 29 de noviembre del 2021, tras revelarse la visita de Karelim López a la vivienda del pasaje Sarratea (Breña) el mandatario dijo en un mensaje a la Nación que las reuniones en ese lugar eran “familiares”.

“Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de gobierno en mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal, por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación”, aseveró Castillo Terrones.

Las visitas de la empresaria, al despacho del mandatario se registraron el 27 de agosto y el 17 y 18 de octubre del 2021. Existieron otros cuatro ingresos a la Casa de Pizarro donde se consignaron reuniones con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco .

Sobre las reuniones en Palacio de Gobierno, Eduardo Pachas, abogado del presidente, declaró a la prensa el 22 de diciembre del 2021, que el jefe de Estado no se había reunido con Karelim López, el empresario Samir Abudayeh y el presidente de Petro-Perú, Hugo Chavez e incluso puso en duda que estos hayan sido recibidos por el jefe de Estado.

“Nunca se reunió, cuando uno va a Palacio hay una agenda y te ponen en una sala de espera, eso no implica que el presidente te reciba, es que tú estás esperando esa reunión, que en muchos casos no se realiza”, manifestó el abogado en ese momento.

Dijo que no era su amiga, pero organizó fiesta para sus hijas

La versión más contradictoria del presidente Pedro Castillo, es respecto a su relación con la empresaria Karelim López.

El 21 de enero del 2022, en la entrevista publicada por la revista Hildebrandt, Castillo afirmó sobre López Arredondo: “ no es mi amiga. Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral”.

Afirmó que nunca la citó a la casa de Breña, y “no sé por qué fue y nunca nos encontramos”. Y, sobre la fiesta que organizó la empresaria para sus hijas en las instalaciones de Palacio de Gobierno el 27 de octubre del 2021, aseguró que fue una “sorpresa” para él.

“Para mí también fue una sorpresa eso. Nosotros nos trasladamos a Tacna y en la tarde llegamos a despachar y siempre los cumpleaños de la familia se han hecho tomándonos un café, de una forma sencilla y familiar. Después yo me enteré que fulano y zutano habían organizado una fiesta. Pero yo no planifiqué nada de eso”, afirmó.

Luego aseveró que no sabía “a cuántos lobistas les habré dado la mano (en Breña), pero tenga por seguro que jamás he dicho ‘tráiganme a esa persona’ sabiendo quién es; ni siquiera se me había pasado por la cabeza eso”.

El domingo 23 de enero del 2021, el jefe de Estado dio una versión similar a Exitosa, pero dijo que sí se había reunido con López Arredondo en Palacio de Gobierno.

“Yo no la conocí a esa señora, no me une ningún vínculo amical ni laboral. Han ingresado como ingresa cualquier persona. Es cierto, yo la recibí y conversamos un momento sobre hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios, como vienen muchas personas a hablar de cosas así, pero jamás se me pasó por la cabeza que detrás de ella habían cosas interesadas”, afirmó.

Karelim López visitó la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

Negó que en dichas reuniones se hablara sobre la licitación en Provías del Puente Tarata III (San Martín) pues “para esos están los sectores, nunca se trató, jamás se trató y ni una sola palabra ha habido de eso”.

Y, sobre la visita de la empresaria a Sarratea, afirmó que “me sorprendieron también esas declaraciones. Nunca la cité, nunca la encontré, nada por el estilo”.

Esta semana, en una entrevista a CNN en Español difundida el 24 y 25 de enero, el presidente de la República dijo que “jamás” había conocido a la empresaria, pero luego reconoció que sí la había recibido en Palacio de Gobierno e incluso, reconoció que fue la empresaria quien le organizó la fiesta de cumpleaños a su hija.

“Yo no tengo confianza jamás le he conocido a esta señora. Como usted puede traer un regalo para mi hija y puedo aceptarlo, igual, yo no sé que usted tiene detrás”, respondió.

Al ser consultado sobre la “casualidad” de que una persona a quien dice no conocer organizara la fiesta de cumpleaños en Palacio de Gobierno, aseveró que también fue una sorpresa para él y que tampoco supo “que esta señora estuvo detrás de esta fiesta”.

“También fue una sorpresa. Yo fui al sepelio del congresista (en Tacna) y regresé y seguía en el despacho. Y luego, se escuchó la bulla y cómo venían algunos a entregarme algunos regalos por su hijita, por esto; quizá por la investidura que tengo vienen otras personas”, trató de excusarse el jefe de Estado.

Pedro Castillo admite que se reunió con Karelim López en Palacio: "Sí, vino al despacho, la recibí"





Ante ello, el periodista Fernando del Rincón refutó al presidente sobre “los poderes que puede tener Karelim López para disponer de una fiesta a la hija del presidente, (cuando) eso es seguridad de Estado”.

“Nunca se planificó, nadie dijo Karelim López le va a…venir (con) regalos, esas cosas. Para mí fue una sorpresa escuchar una bulla e ir y saludar a mi hija delante de la gente y volver, pero nadie se me acercó a (decir) fulana de tal te va a traer esto”, respondió Castillo Terrones.

Luego, fue consultado por la visita de la empresaria a Palacio de Gobierno el 18 de octubre del 2021, a lo que el presidente dijo, “Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató (de alguna licitación)”.

Sobre las visitas a la casa de Breña, el mandatario reiteró que no se había reunido con Karelim López e insistió en la tesis de “un montaje”.

No obstante, luego dijo que a Sarratea habían ido “varias personas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado, nunca se trató cosas de licitación con empresarios”.

Explicó que muchas veces, algunas personas preguntan en Palacio de Gobierno dónde estabae iban para la casa de Breña.

“De que sean o no empresarios, no sé si fueron o no empresarios, han podido llegar empresarios, yo les he podido dar la mano. Han podido llegar empresarios, maestros, campesinos, ronderos, familia”, dijo.

Sin embargo -en el febrero- Castillo Terrones cambió su versión una vez más al ser interrogado por escrito por la fiscal anticorrupción Karla Zacenarro -que investiga el Caso Provías- a quien le dijo “no me reuní” con Karelim López.

En esa misma declaración dijo que él no había sido quien convocó a una reunión con la empresaria en Palacio de Gobierno. “No lo sé, no he participado en dicha reunión (con Karelim López)”, respondió.





Respecto a otras reuniones

En declaraciones a Exitosa, el presidente Pedro Castillo brindó una versión sobre la visita del empresario Samir Abudayet, gerente de Heaven Petroleum, que ganó la licitación para la compra de Biodiésel B100.

“No sé quién lo atendió, en qué momento ingreso, no sé si yo tuve la suerte de estrechar la mano con él, tampoco no lo conozco al señor. Si es que viene como cualquier otra organización; acá hay diferentes despachos, hay diferentes espacios, hay una comisión que los atiende y cuando termina la comisión en un momento protocolar yo asisto porque tengo toda una agenda y voy y lo saludo, pero personalmente nunca hablé con él y nunca se me dirigido la palabra”, sostuvo.

Cuando CNN en Español le preguntó sobre el mismo personaje, Castillo Terrones no dio respuesta y solo reconoció que se reunió con el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez, indicando que era para coordinar los trabajos para el rescate de los pozos petroleros.

Ante ello, el periodista Del Rincón le preguntó sobre la “coincidencia” que la reunión con Chávez y la licitación a favor de la empresa de Abudayet.

“No, para nada, nunca se habló de eso. Le pedí un informe sobre los problemas que existen del Lote 5 sobre el problema que teníamos con los hermanos indígenas”, dijo.

Según el registro oficial de visitas al Despacho Presidencial, Karelim López se reunió con el mandatario Pedro Castillo el 17 de octubre.





En aquel momento, el abogado penalista Carlos Caro consideró que las versiones del presidente Pedro Castillo a tres medios de comunicación y sobre todo a CNN en Español pueden ser tomadas como prueba para los fiscales provinciales que investigan los casos Provías y Petro-Perú.

Recordó que en anteriores versiones directas o indirectas, el jefe de Estado nunca aceptó una relación o las reuniones con Karelim López, por lo que el reciente reconocimiento de su parte es una prueba más.

“Primero, tengamos en cuenta que, en el pasado, el presidente negó todo tipo de reuniones y que si existieron tenían que ver con Bruno Pacheco, pero ahora que admitió que sí se reunió con Karelim López, suma un indicio más al caso que existe”, exclamó.

“En su caso (de Castillo), la investigación está suspendida por la decisión de la fiscal de la Nación, pero en caso de los terceros está abierto. Entonces, le entrega una prueba más a las fiscalías provinciales que investigan a López y Pacheco”, dijo.

Además, consideró que la fiscalía provincial sí podría citar como testigo al presidente para que declare en torno a las investigaciones de ambos personajes.

Para el experto, si bien los imputados no tienen el deber de decir la verdad, esto sí puede ser tomado a futuro sobre su conducta procesal al haber negado inicialmente su participación en las reuniones.

Finalmente, Caro calificó de “inverosímil” la versión de Castillo respecto a que desconocía que la empresaria había organizado la fiesta de su hija.

“Eso es totalmente inverosímil. Alguien que tiene el cumpleaños de un familiar está enterado de que eso va a pasar. Que él diga que no sabe lo que pasa en Palacio de Gobierno es totalmente inverosímil porque es su propia hija. Estamos hablando del presidente, algo que ocurre en Palacio, Karelim López qué tiene de ahí, pero participa”, comentó.

