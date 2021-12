El jefe de Estado, Pedro Castillo, saludó la designación de Rosendo Leoncio Serna Román como nuevo ministro de Educación y aseguró que su gestión renovó su “compromiso con el desarrollo del sector educativo” en beneficio de “niños, niñas, adolescentes y maestros”.

MIRA AQUÍ | Rosendo Serna Román jura como nuevo ministro de Educación

“Reitero mi saludo a la actual designación de Rosendo Serna Román como nuevo titular del Ministerio de Educación. Desde el #GobiernoDelPueblo renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector educativo del Perú en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y maestros”, publicó Castillo Terrones a través de Twitter.

Reitero mi saludo a la actual designación de Rosendo Serna Román como nuevo titular del @MineduPeru. Desde el #GobiernoDelPueblo renovamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector educativo del Perú en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y maestros. pic.twitter.com/ZsBr4SkiKQ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 29, 2021

Serna Román juró como nuevo titular del Minedu en una ceremonia presidida por Pedro Castillo en la sede de Palacio de Gobierno y reemplazará en el cargo a Carlos Gallardo, censurado hace siete días por el Congreso de la República.

Asimismo, Rosendo Serna se desempeñó como director regional de Educación de Huánuco desde el 2019 y también fue docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán desde abril de este año.

Además, está afiliado desde setiembre del 2020 a Juntos por el Perú, partido político cuyo presidente es Roberto Sánchez, congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Ofrezco al país, con conocimiento de causa, que he sido profesor de zonas rurales y urbanas, he sido dos veces director regional, he trabajado en el Minedu. Con gusto sirvo al país, es una responsabilidad”, manifestó Serna Román en diálogo con la prensa tras juramentar.

MIRA AQUÍ | Critican demora del Gobierno por dejar una semana sin titular el Ministerio de Educación

Asimismo, destacó que la “transparencia, honestidad y justicia” serán tres aspectos “fundamentales” durante su gestión en la cartera de Educación.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna de este martes, Fernando Vivas explica porque esto es bueno y a la vez malo. Bueno, porque confirma que no hay impunidad y hasta el presidente de la República puede ser interrogado por otro poder. Malo porque habrá más indicios que podrían confirmar lo peor.

TE PUEDE INTERESAR