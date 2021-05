El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que está elaborando una propuesta “real” en medio de la campaña de la segunda vuelta en la que enfrenta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y comentó que una cosa es el ideario y la propuesta que planteó su agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otra diferente la realidad del Perú.

“[Hay un temor ante el plan de gobierno de Perú Libre que se asocia a Venezuela] Una cosa es el ideario, una cosa es la propuesta que hacemos y otra la realidad misma del país. Estamos los peruanos en la capacidad de sacar adelante este país”, dijo en declaraciones a RPP esta mañana.

Pedro Castillo insistió en que tiene las puertas abiertas para escuchar las propuestas de personas que estén dispuestas a dar aportes para afrontar las necesidades del país, sin importar si se consideran de derecha, centro o izquierda.

“Hemos encontrado cómo hacer una propuesta real y objetiva frente a cada una de las necesidades. No necesitamos una copia o calco, sino que el pueblo llame a sus mejores hombres y mujeres para sacar adelante al país respetando a las instituciones pero dándole espacio para las personas que quieren hacer algo por el país”, precisó.

“Queremos construir esta casa (el Perú) en conjunto. No va a haber un círculo cerrado, sino que si en los espacios de derecha, centro o izquierda están las mejores cartas, no hay que esconderlas [...] Se trata del país. Si algún vecino le coge un dolor de barriga, no piensa en que lo salve el de derecha, izquierda o centro. Hay que salvar al país”, añadió.

Castillo Terrones aseguró, en esa línea, que está trabajando con un equipo técnico una propuesta que reúne propuestas de “organizaciones y personas idóneas” con el cual han estado recogiendo los reclamos de las zonas que recorren.

“Hemos estado esta semana posicionándonos en los pueblos, en las bases, en las regiones, dándole espacio a estos sectores, a este equipo técnico, para que reciban el clamor de la población. Hay problemas en la selva, en el norte, en diferentes espacios para que asuman una responsabilidad concreta”, señaló.

Cabe recordar que esta semana, el candidato de Perú Libre señaló que todavía no dará a conocer el nombre de las personas que integran este equipo técnico para que no sean “terruqueados”, y esta mañana reconoció que hay una preocupación por conocer a quienes lo acompañan en campaña.

MIRA TAMBIÉN | JNE retrocede y plantea ahora dos debates

“Es natural, pero también es natural entender que el Perú tiene problemas diversos, tiene muchas dificultades, problemas y es un país rico. Creo que hay que contrapesar y sobrepesar estas cosas”, comentó.

Pedro Castillo al empresariado

De otro lado, Pedro Castillo hizo un llamado a la tranquilidad a los empresarios, a quienes aseguró que se les otorgará seguridad jurídica y espacios de diálogo.

“Tranquilidad, lo que hay que hacer es que a la gente que ha hecho fortuna, hay que darle seguridad jurídica porque genera bastante empleo, espacios de trabajo. Lo único que hemos dicho es que la riqueza del país bajo estos contratos que se han dado con estas transnacionales, es agotar todo el espacio de diálogo para que más allá de los contratos, hay una gran necesidad del país, gente que necesita, clama tener derechos constitucionales como educación y salud”, acotó.

El postulante de Perú Libre reiteró, asimismo, que hoy se reunirá en Lima con la personera oficial de su partido para evaluar los debates que busca organizar el JNE y el evento que planteó a Keiko Fujimori para debatir fuera del penal Santa Mónica (Chorrillos), el cual esta última ha aceptado.

“En cuanto llegue a Lima tengo reunión con la personera oficial del partido. Ella está al tanto de estos debates y luego de ello voy a responder [¿a Keiko Fujimori?] Más que a la señora Keiko, hay que responder al país”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo a Keiko Fujimori: “Nos podemos de acuerdo y debatimos”





TE PUEDE INTERESAR