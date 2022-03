Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Alfredo Pariona fue el único de la bancada oficialista de Perú Libre que, el pasado 14 de marzo, votó en abstención durante la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Ese día, Pariona fue cuestionado por el fundador del partido, Vladimir Cerrón, quien calificó su postura como “incorrecta”.

El legislador que representa a la región Huancavelica le respondió su “postura no es personal, obedece a las peticiones del pueblo huancavelicano que apostó el 56% en primera vuelta y hasta el momento no es correspondido”.

Dr. Vladimir mi postura no es personal, obedece a las peticiones del pueblo huancavelicano que apostó el 56% en primera vuelta y hasta el momento no es correspondido. — Alfredo Pariona Sinche (@SinchePariona) March 15, 2022

Aquel día, Pariona fue consultado por El Comercio respecto a si votaría a favor de la vacancia del jefe de Estado. “Si la población me indica, sí”. Adelantó también que durante esta semana de representación parlamentaria iba a recoger las sugerencias de su región, las que finalmente reflejaría el día de la votación, el próximo lunes 28 de marzo.

Horas después de la votación, que se realizó pasado el mediodía del 14 de marzo, Pariona tuvo una reunión con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno junto a otros congresistas de su bloque. Ingresó a las 5:05 p.m. y se retiró a las 7:21 p.m. de la sede del Ejecutivo.

Estas fueron las votaciones para la admisión de la moción de vacancia presidencial. (Foto: Congreso)

- Desde el 14 de marzo, ¿ha meditado su voto respecto a la vacancia de Pedro Castillo, ha decidido votar a favor de la vacancia?

Aún no se ha tomado la decisión, tampoco se ha dado el proceso mismo de lo que va a ser la presentación y descargo que hará el presidente. En ese momento tendremos la versión final.

- ¿Se inclina a votar a favor de esta vacancia?

Dije en ese momento que voy a escuchar a la población y precisamente hace poco me reuní con sindicatos de docentes [de Huancavelica], y así durante la semana vamos a seguir conversando. Estoy sustentando por qué tomé esa decisión del voto en abstención.

- ¿De qué dependerá la decisión que tome?

Finalmente, esperaré que por lo menos el presidente haga mención sobre el proyecto de Perú Libre, las propuestas. Hasta el momento no lo observamos, salvo que algunas muy reducidas como el ingreso libre a las universidades que va a plantear. El tema de la [nueva] Constitución parece que está olvidándose, para nosotros eso es clave. Sobre todo, su descargo. Esos temas van a ser decisivos para que adoptemos finalmente nuestro voto.

- ¿Cuestiona que la Presidencia se vea envuelta en presuntos hechos de corrupción?

Obviamente, como Perú Libre profesamos la transparencia. [El presidente] también manifestó que va a empezar a corregir debilidades que ha tenido, eso es muy saludable, las personas podemos equivocarnos. Nosotros hemos llamado a que se tiene que corregir y en ese proceso nos encontramos.

- ¿Su voto dependerá de que el presidente esté alineado al ideario de Perú Libre?

Claro, es el ideal de nosotros. Somos una bancada de gobierno y sencillamente vamos a defender lo que significa la gobernabilidad, este gobierno de Perú Libre.

- ¿En la bancada hay congresistas que consideran que Castillo debe alejarse de la Presidencia?

Por lo menos no he tenido esa percepción.

- ¿Usted considera que debe alejarse de la Presidencia?

Al momento no hay ninguna causal, no hay nada objetivo.

- Usted dijo que “si la población me indica, sí” votaría por la vacancia, ¿qué exige la población de Huancavelica?

Desde el domingo tengo reuniones, en las cuales me han dado hasta el momento las referencias de que tenemos que defender a este gobierno, al margen de errores que pueden haberse dado. Eso estoy recogiendo hasta el momento.

- ¿Considera que la región Huancavelica ha sido olvidada por este gobierno?

Hasta el momento está un poco desatendida y por lo menos Huancavelica está mostrando sobre todo agradecimiento. El pueblo aquí se ha dedicado a hacer la campaña. Hay un adelanto de que se va a generar un Consejo de Ministros descentralizado. Será el momento oportuno para que pueda expresar el pueblo huancavelicano lo que está esperando. [...] El tema de las subprefecturas, las OPDS. Son personas del régimen anterior, esa gente está en esas instituciones descentralizadas. Entonces, lo que pide el pueblo huancavelicano es que se tiene que renovar. Eso también están esperando.

- El 14 de marzo, luego de su voto en abstención respecto a la admisión de vacancia presidencial usted se reunió con Pedro Castillo desde las 5 hasta las 7:30 pm, ¿de qué hablaron?

Se tocó temas generales del partido sobre todo, en particular de Huancavelica.

- ¿Atender las demandas de Huancavelica?

Así es. No [me preguntó por el voto].

- ¿Lo convenció de mantenerse alineado a él?

No es que me convenció, yo estoy convencido de lo que nosotros como Perú Libre buscamos. En ello ha consistido la conversación.

- ¿Le ofreció que se van a potenciar proyectos, obras en Huancavelica?

Está en camino el tema del aeropuerto, del tren macho, entre otros. Pero con el Consejo de Ministros que se va a [realizar] en Huancavelica, se estarán tomando las decisiones.

Pariona, junto a otros congresistas de Perú Libre, se reunió con el presidente luego de la votación de la admisión de la moción de vacancia. (Captura: Despacho Presidencial)

- ¿Van a realizar un Consejo de Ministros descentralizado en Huancavelica?

Eso es lo que nos ha anunciado. Seguro a partir del lunes que vamos a retornar a Lima se va a programar la fecha.

- ¿Le han reclamado en la bancada por su voto en abstención?

En particular no, el comentario de una colega, pero para nada.

- ¿Considera que hay suficientes razones para que el presidente Castillo tenga que renunciar?

No puedo afirmar eso. No hay una causal que conlleve a esa decisión. No hay una causal objetiva

- ¿Estaría a favor de que se convoque nuevas elecciones?

Tampoco, las normas están establecidas.

- ¿Cree que el día en que Castillo fue al Congreso debió convocar a esas elecciones?

Me enmarco en las reglas del momento, la vigencia es de cinco años. Para que se produzca una situación distinta debe haber una causal.

- ¿El ministro Hernán Condori, de Salud, debe ser censurado o debe renunciar?

¿Por quiénes es cuestionado? Por representantes de los gobiernos que han pasado. Seguramente de otras instituciones, los veo como operadores. Hemos escuchado su descargo. Se debe manifestar que dejen seis meses o un año y de ahí interpelen, censuren.

- Vladimir Cerrón incluso cuestionó su voto en abstención, respondió que su posición respondía a las peticiones de Huancavelica, ¿en qué ha variado la situación que dijo en ese momento a hoy?

Hasta que se concrete el Consejo de Ministros, hasta esa fecha. Sigo pensando hasta que de repente se cambie en los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), pero por representantes de Huancavelica; subprefectos, prefectos. Tienen que cambiarse, en eso hemos quedado.

- ¿Si no hay cambios?

Igualmente, consultaré a la población a ver qué decidimos, qué hacemos. Es más, hace poco estuvimos en Lima con representantes de Huancavelica a raíz de la paralización de un hospital que se está construyendo en Huancavelica. Ahí notificó el dirigente de la sociedad civil que en caso no cumplan con el tema de culminar la construcción del hospital, Huancavelica tiene otras medidas especiales. Se le ha anunciado al mismo primer ministro. El pueblo está organizado, atento a cada decisión del Ejecutivo.

- Entonces, ¿si no cumplen las demandas realizarían alguna paralización?

El dirigente de la sociedad civil ha anunciado accionar o desarrollar algunas medidas mucho más fuertes para que se entienda que Huancavelica existe.

- ¿Cómo cambiaría su posición respecto a la Presidencia si no ocurren estos cambios que demandan?

De acuerdo al cumplimiento que va a desarrollar el Ejecutivo, Huancavelica de igual manera estará respondiendo. [Por ahora la posición es] que se debe respaldar a este gobierno.

