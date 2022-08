El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Abel Gamarra, rechazó que haya alguna relación entre la denuncia presentada por Pedro Castillo contra el coronel Harvey Colchado y los cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizados este sábado 27 de agosto.

En declaraciones a la prensa, recordó que “es potestad del presidente de la República” disponer modificaciones de este tipo, las cuales aseguró que son normales cuando hay un cambio en el ministro del Interior.

“No obedece a nada extraordinario ni nada raro, es un proceso casi normal [¿Está relacionado a la investigación contra Pedro Castillo?] Nada, no existe ninguna relación con ningún caso. Este es un cambio que se da naturalmente porque hay un cambio de ministro y lo que pasa es que ha demorado un poco el cambio del comando, pero es un cambio normal”, manifestó.

Willy Huerta, actual ministro del Interior, juró al cargo el 19 de julio último, hace más de un mes.

Abel Gamarra defendió la potestad de Pedro Castillo para cambiar al alto mando de la PNP. (Canal N)

Este 27 de agosto, en varias resoluciones supremas firmadas por Pedro Castillo y el ministro del Interior, Willy Huerta, el Ejecutivo realizó cambios en el alto mando de la PNP. Quien ocupara antes la Inspectoría General pasó a ser el nuevo comandante general: Raúl Enrique Alfaro Alvarado.

En su reemplazo, el Gobierno designó a Segundo Leoncio Mejía Montenegro como nuevo inspector general. Esto, dos días después que se conociera que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, presentara una denuncia en la Inspectoría para que pase al retiro al coronel Harvey Colchado por el allanamiento de Palacio de Gobierno.

Abel Gamarra aseguró que la labor policial de búsqueda y captura de los prófugos de la justicia, incluyendo a los que están relacionados a las investigaciones que implican a Pedro Castillo, seguirán sin problemas.

“Esto no para, la policía en su trabajo no para. El cambio de comandante general no varía nada, pues el inspector general es ahora el comandante general y lo que se ha dispuesto es que todo continúe normal. Los comandos no van a variar, no van a haber grandes movimientos. Despejen de su mente que la Policía está interfiriendo en algún tipo de investigación. Si hay capturas que hacer, se van a hacer”, manifestó.