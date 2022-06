William Contreras, viceministro de la cartera de Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis), señaló que los padres del presidente Pedro Castillo tienen el derecho de recibir el subsidio de “Pensión 65″.

“Los señores padres del presidente son beneficiados del Pensión 65, es su derecho porque han sido considerados dentro de los requisitos, es su derecho”, aseveró a Canal N.

“En primer lugar hay un tema que hay que sopesarlo, es un derecho de los beneficiaros, no es de ahorita, es desde hace años, tengo entendido que les han dicho que renuncien a su derecho y que ellos no han querido por qué ¿acaso mis hijos tienen la obligación de atenderme? Es un derecho, latentemente eso se ha usado políticamente”, añadió.

“Es su derecho”, afirma viceministro del Midis sobre otorgamiento Pensión 65 a los padres de Pedro Castillo

Cabe indicar que días atrás el Midis informó que los padres del presidente Castillo Terrones, Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones, forman parte del programa “Pensión 65″, el cual está orientado a beneficiar a personas de la tercera edad que están en condición de pobreza extrema.

En esa línea, el sector liderado por Dina Boluarte precisó que los usuarios de Pensión 65 mantienen dicha calidad siempre y cuando cumplan con los requisitos de acceso y permanencia, al margen del parentesco que tengan con otras personas.

“En ese marco, los usuarios Ireño Naval Castillo Núñez y Mávila Díaz Terrones no han sido afiliados a Pensión 65 en octubre de 2021, como se afirmó, sino que mantienen la condición de usuarios del programa desde junio del 2014 y diciembre del 2013, respectivamente, luego de cotejarse que cumplen con los requisitos de acceso y permanencia previstos en el Decreto Supremo n.° 081-2011-PCM (norma de creación de Pensión 65) y modificatorias; comprobarse que no han renunciado a ser usuarios, y verificarse que no han fallecido”, se lee en el escrito.