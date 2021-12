Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, adelantó que en los próximos días solicitará a la Secretaría General de Palacio de Gobierno la lista de personas que ingresaron en los últimos meses al domicilio del pasaje Sarratea, en Breña. En este recinto, utilizado por el presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral, se recibió también a funcionarios y empresarios cuando el jefe de Estado asumió el Ejecutivo.

“Vamos a hacer que la fiscalía continúe con sus investigaciones, es un tema donde puede haber encubiertos delitos. La investigación del Congreso es de carácter político. Vamos a solicitarla [las visitas], los que fueron a la casa. A Palacio vamos a solicitar la lista a Secretaría General. El que nos debe informar es el presidente. Somos el Congreso que merece una explicación directamente del presidente. Durante la próxima semana lo haremos [el pedido a secretaría]”, comentó Montoya a El Comercio.

Hasta la fecha, son 10 las personas identificadas como visitantes de la referida casa, entre ellos: Fray Vásquez Castillo, Elmer García Gutiérrez, Jorge Luis Pérez Flores, Zamir Villaverde García, Jaqueline Perales Olano, Karelim López Arredondo, Raymundo Valverde Ríos, el ministro Juan Carrasco Millones y los congresistas Alex Paredes, Lucinda Vásquez, entre otros.

Este viernes, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a quienes participaron en estas reuniones particulares, o pueden haber tenido vínculo con alguno de los visitantes, para que presenten sus testimonios a este grupo de trabajo. Los citados son Fray Vásquez Castillo, Tania Peralta Sánchez, Carlos Jacinto Ubillus, Miguel Ángel Espinoza Torres, Edgar William Vargas, Karelim López Arredondo, el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco, entre otros.

El presidente Castillo se reunió durante la última semana con líderes políticos de los partidos políticos con representación en el Congreso. En esta ronda de diálogos uno de los temas principales que se dialogó con el mandatario fueron las visitas que ocurrieron en el pasaje Sarratea.

De acuerdo con lo manifestado el viernes 3 por Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, el presidente se comprometió a declarar a la prensa respecto a estos hechos. “Que nos responda y aclare el tema de Breña. El presidente buenamente ha dicho “sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto”. [...] Hoy él me ha prometido que va a salir a declarar porque sino estaría incumpliendo lo que estamos conversando. Hoy hemos estado varios líderes político acá. Él me ha prometido que va a salir a explicar sobre el tema de Breña que a todos los peruanos nos preocupa y a todos los partidos políticos. Me dijo que va a hacer un conferencia de prensa y va a informarlo a todo el Perú. Eso es lo que le hemos venido a exigir. Las cosas se tienen que aclarar”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO