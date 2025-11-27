Pedro Castillo y el golpe de Estado: La historia y las claves de un juicio que llega a su fin

Pedro Castillo Terrones (56) podría pasar a la historia como el primer presidente de la República en ser condenado por perpetrar un Golpe de Estado contra el orden constitucional en la historia más reciente del Perú.

El maestro de escuela primaria, que prometía reivindicar el derecho de los peruanos olvidados y que llegó al gobierno de la mano del partido político Perú Libre (PL), enfrenta una sentencia que lo llevaría a cumplir 34 años de cárcel por el presunto delito de rebelión. O, a una pena de 19 años y 30 días por el presunto delito de conspiración para la rebelión.

Junto a Castillo Terrones también podrían pasar a la historia judicial -y política- pero como “golpistas” la hoy asilada y abogada Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros (PCM); el abogado Willy Huerta, ex ministro del Interior; y el abogado Aníbal Torres, ex jefe del Gabinete de Asesores de PCM.

En calidad de coautores, por el presunto delito de rebelión, contra Chávez Chino y Huerta Olivas pesa un pedido de 25 años de cárcel, mientras que para Torres Vásquez la pena requerida es de 15 años. Mientras que por el mismo delito, el general de la Policía Nacional, Manuel Lozada y el comandante de la PNP, Jesús Venero, también afrontan un pedido de 25 años de cárcel.

Por el delito de conspiración para la rebelión también se han requerido 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel contra Chávez Chino, Huerta Olivas, Torres Vásquez, Lozada Morales y Venero Mellado.

Uno de los acusados, el teniente de la PNP (r) Eder Infanzón, se encuentra en condición de reo contumaz, por lo que su proceso se ha suspendido.

Los jueces supremos, José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero, integrantes de Sala Penal Especial del Poder Judicial (PJ), han convocado a la audiencia para este jueves 27 de noviembre, señalando que en la sesión se “emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”.

Desde el Ministerio Público indicaron a El Comercio que esperan que el tribunal emita el adelanto de la sentencia, que es el paso final luego de que la semana pasada se diera por concluido el debate del juicio oral.

Los jueces supremos de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a cargo del juicio contra el expresidente Pedro Castillo. Foto: GEC / Alessandro Currarino

Todos los acusados deberán acudir hasta la sala de audiencias ubicada al interior del Penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, al este de Lima.

Castillo Terrones cumple prisión preventiva por este caso, desde diciembre del 2022, en Barbadillo. Sin embargo, este jueves no sería como cualquier día para el vacado exmandatario. Hoy, en la sesión 85 del juicio oral, podría ser la hora en la que finalmente la justicia decida imponer una sanción penal en su contra por haber pretendido socavar el orden constitucional, haciendo abuso de su cargo como presidente de la República.

Pese a que Castillo Terrones aún deberá enfrentar otros procesos por presuntos delitos de crimen organizado y corrupción, pasaría ya a formar parte de la lista de expresidentes sentenciados uniéndose al exmandatario Alejandro Toledo, Ollanta Humala y al recientemente condenado Martín Vizcarra.

EXPRESIDENTES ALEJANDRO TOLEDO, OLLANTA HUMALA Y MARTIN VIZCARRA CUMPLEN SUS RESPECTIVAS CONDENAS.

Itinerario judicial por el Golpe de Estado

AÑO 2022

1 de diciembre

El Congreso de la República admitió la tercera moción de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Lo convocó para el 7 de diciembre a fin de que acuda al Pleno del Parlamento.

6 de diciembre

Pedro Castillo se reúne con la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; el exministro del Interior, Willy Huerta; y el entonces jefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres.

7 de diciembre -por la mañana

Betssy Chávez convoca a los ministros de Estado a través del chat de Whatsapp “Gabinete Bicentenario” a fin de que acudan a Palacio de Gobierno. En Palacio ya se encontraba el ministro Willy Huerta y luego llegó el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

7 de diciembre -cerca del mediodía

Pedro Castillo, con el apoyo de Betssy Chávez, convoca a un equipo de TV Perú para la emisión de un mensaje a la Nación. Castillo anuncia la disolución del Congreso de la República, estableció un gobierno excepcional, la elaboración de una nueva Constitución y la intervención de las entidades del sistema de justicia.

7 de diciembre – al mediodía

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el cual anunciaban que no acatarían el Golpe de Estado, señalando que lo realizado por Pedro Castillo era contrario al orden constitucional.

7 de diciembre- por la tarde

El Pleno del Congreso de la República tras realizar una debate y votación, declaró la vacancia de Pedro Castillo. La decisión fue plasmada y oficializada a través de la Resolución del Congreso N°001-2022-2023-CR.

7 de diciembre- por la tarde

Pedro Castillo es detenido por las fuerzas policiales que lo escoltaban cuando se dirigía, junto a su familia, a la sede de la Embajada de México, en San Isidro.

7 de diciembre-por la tarde

La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración para la rebelión. Solicitó la detención en flagrancia contra el exmandatario

8 de diciembre

La Fiscalía de la Nación amplió la investigación contra Betssy Chávez en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros y contra Aníbal Torres en su calidad de jefe de asesores de la PCM.

9 de diciembre

La Fiscalía de la Nación incluye en la investigación al exministro del Interior Willy Huerta.

12 de diciembre

La Fiscalía de la Nación interpuso la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración para la rebelión.

15 de diciembre

El Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses contra Pedro Castillo, en la investigación por el Golpe de Estado

Castillo fue arrestado el 7 de diciembre tras anunciar el cierre ilegal del Congreso. Se encuentra detenido en la Dinoes, en Ate. Torres, en tanto, permanece en la clandestinidad. (Foto: Presidencia)

AÑO 2023

15 de diciembre

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, presentó la acusación contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Manuel Elías, Justo Venero y Eder Infanzón, por el presunto delito de rebelión y otros.

20 de junio

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la comparecencia de Betssy Chávez y ordenó su prisión preventiva por 18 meses.

AÑO 2024

24 de enero

El Poder Judicial anuncia que rechazaron cinco recursos de Pedro Castillo, mediante el que pedía anular su prisión preventiva, anular el proceso por el delito de rebelión asegurando que no se alzó en armas, entre otros.

9 de setiembre

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, inició la etapa de control de acusación por el Golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y otros, acusados de presunta rebelión.

16 de octubre

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria concluye la etapa de control de acusación y dispuso que Pedro Castillo y sus coacusados.

21 de noviembre

El juez Juan Carlos Checkley emitió el auto de enjuiciamiento disponiendo que Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otros, pasen a juicio oral por el delito de Rebelión debido al Golpe de Estado.

Pedro Castillo fue detenido en flagrancia tras impulsar el Golpe de Estado del7 de diciembre del 2022. / -

AÑO 2025

4 febrero 20025

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la exclusión del exministro Roberto Sánchez de la acusación por el Golpe de Estado y que se archive su caso.

4 de marzo

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema inicia el juicio oral contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y otros, por el Golpe de Estado.

25 de agosto

El Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Betssy Chávez, argumentando que no se había seguido un debido proceso en su contra por haberse ampliado la medida en su contra fuera del plazo.

12 de setiembre

La Sala Penal Especial propone adicionar el delito de “conspiración para la rebelión”, que había sido retirado de la acusación fiscal al inicio del juicio oral.

21 de octubre

Betssy Chávez deja de acudir físicamente a las audiencias de juicio oral alegando estar mal de salud y presentando un documento médico que el tribunal declaró falto de veracidad.

3 de noviembre

El Canciller, Hugo de Zela, anunció que Betssy Chávez había ingresado a la residencia de la Embajada de México, luego que este país le otorgó el asilo político.

21 de noviembre

La Sala Penal Especial dio por cerrado el debate del juicio oral y anunció que emitirá su decisión de acuerdo a ley el 27 de noviembre.

Especialistas consideran que Betssy Chávez y Aníbal Torres, deben ser incluidos en investigación junto a Pedro Castillo por el golpe de Estado. (Foto: Presidencia de la República) / Foto: Presidencia

Las imputaciones específicas contra los acusados

Eran las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo, desde el Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, frente a una cámara de TV Perú, emitió un mensaje a la Nación anunciando un golpe de Estado.

La decisión llegó como consecuencia de las investigaciones fiscales en su contra que daban cuenta de diversos actos de corrupción desde que inició su gobierno en junio del 2021.

Por ello, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, ante una tercera moción de vacancia en su contra, el 6 de diciembre, Castillo Terrones se reunió con la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betsabet Chavez Chino, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, y el entonces jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la PCM, Aníbal Torres Vásquez.

Para la fiscalía, ese día, los cuatro habrían ideado perpetrar un golpe de Estado, que fue anunciado al día siguiente, horas antes de que el Congreso debatiera la vacancia presidencial.

“ (...) Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguiente medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional (…)” Pedro Castillo. 7 de diciembre del 2022

Recogiendo la versión de testigos presentes, concluido el mensaje a la Nación, se acercaron al entonces mandatario, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y el entonces jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, quienes lo saludaron dándole la mano y abrazándose.

Por tanto, de acuerdo a la acusación fiscal, ello sería muestra de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión de subvertir el orden constitucional.

Décimosegunda audiencia del juicio de Pedro Castillo. Foto: GEC / Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

Ello quedó ratificado, señala la fiscalía, cuando Castillo Terrones, aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se alzó en armas conjuntamente con los entonces ministros Betssy Chávez y Willy Huerta, a fin de quebrantar el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un “gobierno de excepción”.

Si bien el estado de rebelión duró sólo algunas horas y no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, para el Ministerio Público la ejecución del delito se inició con la lectura del referido mensaje presidencial.

Como se recuerda, minutos antes de su detención, Castillo Terrones fue vacado por permanente incapacidad moral con 101 votos a favor, 6 votos en contra y 10 abstenciones, por el pleno del Congreso que aprobó las mociones presentadas contra el exmandatario.

De acuerdo a la acusación fiscal, Pedro Castillo, sería coautor del delito de rebelión por atentar contra el orden constitucional y los poderes del Estado.

Con apoyo de su coacusada Betssy Chávez Chino, convocó a personal de prensa de TV Perú a fin de comunicar su mensaje presidencial mediante el que anunciaba su golpe de Estado. Posterior a ello, utilizó tal poder para ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que concreten el alzamiento en armas para suprimir el régimen constitucional anunciado en su mensaje.

Para ello, además habría contado con los aportes de los coacusados Manuel Lozada Morales, entonces Jefe de la VII Región Policial de Lima; Justo Venero Mellado entonces Jefe Operativo de la USE-PNP apostado en el perímetro del Congreso de la República; y Eder Infanzón Gómez, ex Oficial operativo de la USE-PNP, quienes habrían materializado el cierre del Congreso de la República con el impedimento de ingreso de congresistas, trabajadores y civiles a la sede del parlamento luego del mensaje a la Nación del exmandatario.

Por tanto, señala la fiscalía, Castillo Terrones, arrogándose el poder que le otorgaba su cargo como Presidente de la República, a través de las decisiones que anunció durante el mensaje a la nación el 7 de diciembre del 2022, incurrió en la causal proscrita por nuestra Carta Magna, configurándose el delito d e rebelión.

Sobre Castillo Terrones también pesa la acusación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

“El acusado Pedro Castillo materializó el alzamiento armado a través del mensaje a la Nación, y a que el anuncio de sus decisiones conllevan de manera implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para suprimir el régimen constitucional, con lo que se consumó el atentado contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional.” Ministerio Público

Sobre Betssy Chávez, en su calidad de coautora del delito de rebelión, la fiscalía le imputa haber participado en la elaboración del contenido del mensaje a la Nación junto al exmandatario.

Otro hecho acusado por la fiscalía fue que la exministra se comunicó con el coacusado Huerta Olivas, entonces Ministro del Interior, a quien solicitó, a instancias del exmandatario, disponer de los efectivos de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno, para que permitan el ingreso de manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas.

Según el relato fiscal, Chávez Chino condujo personalmente a la reportera Cinthya Isabel Malpartida Guarniz, y al camarógrafo Antonio Pantoja Ochoa, a través de la PCM y el Salón Dorado, hasta ingresar al Despacho Presidencial.

Al concluir el mensaje presidencial, agrega la fiscalía, la acusada Chávez Chino conjuntamente con el coacusado Torres Vásquez manifestaron su respaldo al coacusado Castillo Terrones. Y, para concretar lo anunciado en dicho mensaje, la acusada se dispuso elaborar el Decreto Supremo que consolide las decisiones anunciadas previamente por el exmandatario.

“Finalmente, tras haber atentado contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, la acusada Chávez Chino protagonizó un intento de huida con rumbo a la Embajada de los Estado Unidos Mexicanos en el Perú.” Ministerio Público

Chávez Chino, a casi tres años después de haber participado en el Golpe de Estado, pudo concretar su huída. Logró que el gobierno de México la acogiera en la residencia de su Embajada en nuestro país y le otorgue un asilo político.

Por ello, incluso si la justicia peruana le impone una sentencia condenatoria, no irá a prisión debido a la protección diplomática que le otorga el asilo. Sin embargo, podría permanecer encerrada en dicha sede diplomática a la espera de que el gobierno peruano defina si le otorga o no el salvoconducto para que pueda viajar a México.

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, tomó juramento a la nueva presidenta del Consejo de Ministros. / Luis Iparraguirre

El exministro del Interior, Willy Huerta Oliva, también es acusado como coautor del presunto delito de rebelión. En su caso, la fiscalía lo acusa también de haber intervenido en la elaboración del mensaje a la Nación que emitió Castillo, anunciado su decisión de instaurar un estado de excepción.

Entre los hechos más relevantes, la fiscalía lo acusa de haber dispuesto -por orden de Pedro Castillo- que la policía deje ingresar a los correligionarios de Castillo a la plaza de armas.

Y, posterior al mensaje y a través de su teléfono celular, comunicó a Castillo Terrones con el entonces Comandante General de la PNP, Raúl Alfaro, quien recibió la instrucción de cerrar el Congreso de la República e intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Aníbal Torres, exjefe del Gabinete de Asesores de la PCM, también es acusado como coautor del delito de rebelión. Esto, de acuerdo a la fiscalía, debido a que habría acordado junto a sus coimputados disolver el Congreso de manera ilegal.

“Se le atribuye el haberse alzado en armas, para lo cual el día miércoles 07 de diciembre de 2022, en horas de la mañana, se reunió conjuntamente con el entonces presidente de la República, Jose Pedro Castillo Terrones, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, el entonces ministro del interior, Willy Arturo Huerta Olivas, a fin de acordar ilícitamente disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134º de la Constitución Política del Estado” Ministerio Público

De acuerdo al relato fiscal, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, específicamente haciendo uso de la computadora (CPU) ubicada en el interior del Despacho contiguo al Despacho Presidencial, redactó el mensaje a la Nación, el mismo que contenía disposiciones inconstitucionales, tales como la de disolver el Poder Legislativo y reestructurar los Poderes del Estado, entre otras disposiciones ilegales.

“El mensaje que fue leído por su co-acusado José Pedro Castillo Terrones, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, utilizando tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, coadyuven en la ejecución del delito de rebelión para suprimir el régimen constitucional, materializando el alzamiento en armas.” Ministerio Público.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA TRAS DECRETAR LA VACANCIA DE PEDRO CASTILLO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022.

En el caso de los efectivos policiales Manuel Lozada y Justo Venero, se les acusa por presuntamente haber dispuesto la ejecución del golpe de Estado.

Sobre Lozada Morales se le atribuye haber dispuesto que los efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones del Congreso de la República impidan que tanto congresistas de la República y civiles, tengan acceso a instalaciones del Legislativo.

En el caso de Venero Mellado la fiscalía lo acusa señalando que, por encontrarse estratégicamente en el perímetro del Congreso de la República, valiéndose de su ubicación y grado, dio indicaciones para impedir el ingreso de congresistas y civiles a la sede del Parlamento.

Los elementos de prueba más importantes

En las 84 sesiones previas -desde el inicio del juicio oral- han concurrido cerca de 60 personas, entre testigos de la fiscalía, de los acusados y peritos. Entre ellos, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, los exministros del gobierno castillista, Emilio Bobbio, Félix Chero y Alejandro Salas y los excomandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro.

También declararon las congresistas Adriana Tudela, Martha Moyano, Diego Bazán, Heidi Juárez, Vivían Olivos

Por parte de la defensa de los acusados se presentaron Nadia Patricia Contreras Gallardo, Rosario Patricia Gatty Vásquez, Jean Pierre D’Laura Quintana, entre otros.

Betssy Chávez Golpe de estado

Entre los testigos más importantes se encuentran la periodistas de Cynthia Malpartida y su camarógrafo Antonio Pantoja, quienes grabaron el mensaje del Golpe de Estado.

Junto a ellos también ha sido trascendental la declaración del chofer Cristian Martínez Valencia, quien conducía el vehículo de la exministra Chávez Chino.

Los informes periciales que dieron cuenta de la elaboración del documento “Mensaje.doc” que habría sido elaborado el 6 de diciembre entre Castillo, Chávez, Huerta y Torres.

Los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno que muestran a Chávez Chino dirigiéndose al despacho presidencial, escoltando a dos periodistas.

Las declaraciones de las exsecretarias del Despacho de la PCM, Milagros Talledo Silva y Nataly Yasmyn Vega Tafur.

“(...) el General PNP Manuel Lozada Morales en horas de la mañana del día 07 de diciembre del año en curso me llamó a mi teléfono celular 997358670 para darme cuenta de que el señor Ministro del Interior Willy Huertas había dispuesto que de orden del señor Presidente de la República, se retiren las rejas de la plaza de armas para que sus simpatizantes que se encontraban en la Avenida Abancay puedan ingresar.” Jorge Luis Angulo Tejada, exjefe del Comando Operativo de la PNP

Cintya Malpartida, reportera de TV Perú llevada para la transmisión del mensaje de Pedro Castillo, declara como testigo en el juicio contra al expresidente y sus exministro por el golpe de estado. Foto: Poder Judicial

“(...) Pasaron cosas importantes: Primero, Betsy Chávez Chino dijo: ‘Bien Presidente’ y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos y luego, el Presidente y el señor Anibal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo (...)”. Cynthia Malpartida Guarniz, reportera d e Tv Perú

Nataly Vega, exsecretaria de la PCM, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO

“(...) fue Betssy Chávez Chino quien personalmente autorizó el ingreso del personal de prensa a la PCM (...) firmé la papeleta registrando en la parte de observaciones poniendo nota que no tuve participación del personal de prensa y que lo firmó como parte de mis funciones.” Nataly Yasmyn Vega Tafur, exsecretaria del Despacho de la PCM

Cristian Martínez, chofer de la Presidencia del Consejo de Ministros, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

“(...) Ese día. 07.12.2022, yo estaba a cargo de la conducción de vehículo con Placa EGO 151 (...)”, “(...) Me encargué de conducir el vehículo con Placa EGO 151 en el que se trasladó Betssy Chávez Chino”; “(...) Cuando la ex premier Betssy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma nos dijo que nos dirijamos a la Embajada de México”, “(...) ella misma me dijo: ‘vamos a la Embajada de México, por favor’”. Cristian Pedro Martínez Valencia, conductor de la PCM

Sumado a ello, el reporte de geolocalización del vehículo con Placa EGO-151107, remitido por la empresa responsable GEOSATELITAL PERU EIRL, que fue unidad vehicular de la

PCM en la que se trasladó la acusada Chávez Chino realizó el siguiente recorrido en su intento de fugar hacia la Embajada de los Estado Unidos Mexicanos.