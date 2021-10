Desde las 8:00 p.m., miembros del Gabinete Ministerial llegaron a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para sostener una reunión con el jefe de gobierno, Pedro Castillo, y con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Los primeros ministros en llegar al cónclave fueron Juan Carrasco (Ministerio del Interior), Anahí Durand (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Hernando Cevallos (Ministerio de Salud). Además, a las 5:22 p.m., Pedro Francke (Ministerio de Economía) se reunió con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno.

La reunión entre el Gabinete Ministerial y Pedro Castillo se da un día después de que desde el Congreso se promueva la recolección de firmas para una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví.

El miércoles 29, durante una conferencia de prensa, Guido Bellido advirtió que “de ser necesario” solicitarían la cuestión de confianza al Congreso. No obstante, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, indicó que el mandatario Pedro Castillo le aseguró que solicitar la cuestión de confianza “no está en agenda”.

“Ayer, junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza”, expresó Alva durante el pleno del jueves 30 de setiembre.

Más temprano, el jefe de Estado se reunió con los congresistas de la bancada oficialista Perú Libre y de Juntos por el Perú (JPP). Por parte de JPP asistieron Isabel Cortez, Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edgard Reymundo Mercado.

La congresista Betssy Chávez (Perú Libre) habló a su salida de Palacio de Gobierno y negó que se haya tratado respecto a la difusión de conversaciones en WhatsApp de Perú Libre donde evidencian sus diferencias con Chávez.

“Mi posición siempre ha sido muy clara. Vengo de la izquierda, pero no represento la izquierda radical a todas luces, soy democrática. Me han puesto el nombre de “moderada” no me ofende, creo que tenemos que trabajar en el nombre del país. Desde mi posición y la posición de vario de mis colegas vamos en esa línea. No hemos hablado de rupturas”, sostuvo la legisladora.

Además, los chats revelaron que fue el primer ministro, Guido Bellido, quien impulsó que la bancada de Perú Libre exijan la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. “Tiene que ir creo dos cosas la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Maúrtua debe renunciar en día camaradas”, escribió Belido.

