Fueron 11 los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso los invitados a dialogar con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. De ellos, siete respondieron a estas citas -programadas el viernes 3 y lunes 6- y acudieron a la sede de gobierno para presentar aquello que consideran prioritario. Estas reuniones ocurrieron antes de que el Parlamento vote la admisión de la moción de vacancia presidencial.

En esta ronda de diálogos, de acuerdo con lo manifestado por los políticos, el jefe de Estado se comprometió a declarar a la prensa -situación que no ocurre desde que empezó su gobierno- y aclarar las visitas que pudo haber recibido durante los últimos meses en un domicilio ubicado en Breña y que fue empleado por él durante la campaña electoral. Otro de los ejes abordados, y sobre el cual el mandatario ha comunicado compromisos, es rectificar las designaciones en el Estado.

El viernes 3, Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, dijo que el presidente se comprometió a declarar a la prensa respecto a lo ocurrido en Breña.

“Le he pedido que la gente está inquieta, y todo el Perú, que nos responda y aclare el tema de Breña. El presidente buenamente ha dicho “sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto. [...] Hoy él me ha prometido que va a salir a declarar porque sino estaría incumpliendo lo que estamos conversando. Hoy hemos estado varios líderes político acá. Él me ha prometido que va a salir a explicar sobre el tema de Breña que a todos los peruanos nos preocupa y a todos los partidos políticos. Me dijo que va a hacer un conferencia de prensa y va a informarlo a todo el Perú. Eso es lo que le hemos venido a exigir. Las cosas se tienen que aclarar”, dijo.

José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú, comentó a la prensa que acudieron para “escuchar al presidente si va a hacer o no las correcciones que tenga que hacer y si va o no defender la economía social de mercado, la democracia y si va a hacer los cambios que tenga que hacer para dar estabilidad política y económica a nuestro país. [...] Lo que hemos conversado es que busque cuadros técnicos, de alta calidad, independientes totalmente y que quieran fajarse por su país sin ningún interés personal. De eso se trata”.

En tanto, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, informó que dieron a conocer al jefe de Estado “los errores que está cometiendo, que este es un momento de corregirlos por el país y de una vez el Perú pueda sacar adelante esta crisis. No puede seguir más el flagelo de la corrupción. La política tiene que hacerse cargo de esta situación. [...] Se están cometiendo graves errores y se los estamos haciendo llegar al presidente con toda la claridad del caso. El presidente lo que ha mostrado es una vocación a dialogar con todas las fuerzas políticas y sociales, y corregir los errores que se están cometiendo dentro de su gestión. Y si hay funcionarios que están cometiendo delitos, tienen que ser retirados inmediatamente. Le hemos transmitido que este es el momento que él tiene que dar el ejemplo, siendo firme y cortando de raíz cualquiera de esas conductas. Esperamos lo mismo de las fuerzas políticas”.

César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso (APP) comentó que se requiere transparencia en el gobierno. “También le he pedido, hoy más que nunca los peruanos están buscando que todo se aclare. Le puse como ejemplo, si fuese presidente y no tengo nada que esconder, pediría que me levanten mi inmunidad, que me investigue la fiscalía, quien quiera, y siga trabajando. Hay un sector de peruanos que están indignados y eso le he dicho, están indignados porque quieren que las cosas se aclaren”, y agregó que manifestó al presidente su disconformidad con la posibilidad de que se instaure una Asamblea Constituyente. “Para darles seguridad (a los empresarios) tiene que olvidarse de la Asamblea Constituyente. Nadie va a invertir acá si es que se promueve una Asamblea Constituyente donde no existan reglas claras”.

El último lunes 6, la congresista Ruth Luque acudió a la ronda diálogos con el presidente como parte de la comitiva de Juntos por el Perú, encabezada por Roberto Sánchez, líder de la agrupación. “Hemos señalado que haya un gobierno transparente, mayor comunicación, más cuidado y que se cumpla con los criterios para designación en los distintos cargos. Hemos recibido de parte del presidente que se están tomando las rectificaciones y de hecho los anuncios que se han desarrollado él los asume y ha señalado la disposición de garantizar un gobierno transparente y que comunique”, manifestó Luque.

Vladimir Cerrón Rojas, presidente de Perú Libre, dijo que durante la reunión con Castillo se conversó sobre una reflexión del gobierno respecto a “la intención de corregir algunos errores que hayan motivado o generado un caldo de cultivo para llegar a este extremo. Nosotros por encima del presidente lo que debemos defender es la democracia del país”. Agregó que el perfil de algunos ministros no fue abordada en las reuniones con los partidos.

Además de Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, también participó en una reunión con Castillo una comitiva de congresistas de esta bancada. Elvis Vergara, vocero del bloque, dijo que “un reordenamiento” respecto a ciertas designaciones en el Estado. “Él [el presidente] ha manifestado un mea culpa respecto a la falta de exteriorizar aquellas decisiones para la población y con la prensa. Creo que va a tener más apertura con la prensa”, agregó el legislador. “El presidente tiene la facultad de decidir respecto a los cambios que tiene que hacerse, nosotros hemos pedido que se hagan pensando en el país y que no se cometan los mismos errores designando a personas que no tengan las credenciales para asumir los cargos”, dijo, en el mismo sentido a lo manifestado por otros grupos políticos.

Mientras que Mesías Guevara manifestó que sugirieron al presidente Castillo evitar reuniones que no sean oficiales y transparentes. “Que esto invoque a un cambio de estilo presidencial con mayor transparencia, mayor fluidez, información con la prensa”, comentó.

