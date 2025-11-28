Pedro Castillo y una candidatura improcedente: ¿Cómo queda Juntos por el Perú tras la condena al golpista?

“Juntos por el Perú, Juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno del pueblo”, refirió Castillo en la audiencia del último 28 de octubre.

No obstante, tras el fallo condenatorio, en primera instancia, el profesor quedó automáticamente impedido de postular a cargos de elección popular.

José Tello-exministro de Justicia y Derechos Humanos y abogado experto en derecho electoral-explicó que Castillo ya no tiene ninguna oportunidad de ser candidato a senador, al recordar que el artículo 34-A de la Constitución establece una serie de impedimentos para tentar un cargo en las urnas, entre ellos contar con una sentencia por delito doloso en primera instancia.

“Aquí hubo dolo de por medio, si bien este delito [conspiración para la rebelión] es naturaleza política, hubo una intención de vulnerar el orden constitucional”, manifestó en diálogo con El Comercio.

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, indicó que la sentencia, aunque no esté consentida aún, “descalifica” a Castillo Terrones como candidato debido al artículo 34-A de la Carta Magna.

“En la actualidad, era el único expresidente recluido que sí podía participar en las elecciones generales, tras la condena se cerró esta posibilidad”, explicó a este Diario.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

“Una candidatura simbólica”

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) dijo que se encuentra en conversaciones con Juntos por el Perú para sumarse como candidato al Parlamento bicameral como invitado. El parlamentario de izquierda estuvo este jueves afuera del penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, protestando en contra de la condena a Castillo Terrores.

En diálogo con El Comercio, Quito consideró que Juntos por el Perú debe intentar inscribir la candidatura al Senado de Castillo Terrones a pesar de estar inhabilitado por el reciente fallo judicial. “Mi opinión es que sí, que debe mantenerse su postulación, el expresidente sería como un candidato simbólico”, complementó.

Incluso, afirmó que Sánchez debe tener como uno de los pilares de su campaña presidencial el indulto al ex jefe de Estado.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

Relató que hace 10 días se reunió con el hoy condenado exmandatario al interior de la Diroes, donde el docente está recluido. Indicó que solamente conversaron sobre la conclusión del juicio oral y no de postulaciones ni las elecciones.

Este Diario intentó comunicarse con el congresista Sánchez, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

El exministro Tello calificó como “un engaño” una posible postulación “simbólica” de Castillo al Senado y sostuvo que esta solo se daría para que Juntos por el Perú “trate de llevarse el caudal político” del expresidente y pasar la valla del 5%.

“Sería un engaño electoral, un desafío al orden constitucional, y el partido Juntos por el Perú estaría incurriendo en una mala praxis”, expresó.

Tello recordó que, en el 2020, para las elecciones al Congreso complementario, Unión por el Perú (UPP), que conducía José Vega, postuló a Antauro Humala, cuando esté aún cumplía en la cárcel su condena por el “andahuaylazo”. “Vega es el padre de esta mala práctica. ¿Quién le seguirá? Al parecer, Roberto Sánchez, que solo no tiene posibilidades electorales. Ha intentado reclutar a Antauro Humala y ahora a Castillo para jalar un voto radical”, criticó.

El ex titular de Justicia opinó que existe un vacío legal sobre este punto y que el nuevo Congreso bicameral debe regular para tipificar infracciones a los partidos que intenten inscribir a candidatos impedidos de postular.

Elguera también dijo que sería “un engaño” al electorado y a la militancia de Juntos por el Perú que la dirigencia de ese partido decida intentar inscribir una candidatura de Castillo, a pesar de la condena en su contra.

“Esto puede ser utilizado como una estrategia de marketing, apelando al engaño, a la confusión y a la distorsión del voto. Pero, evidentemente, esto va a contrastar con la evidencia de que Pedro Castillo no puede participar en las elecciones. Esto sería una mala praxis con tal de pasar la valla electoral”, manifestó el también CEO de la encuestadora Imasolu.

El abogado experto en derecho electoral consideró que es necesario que el nuevo Parlamento bicameral realice una reforma electoral de cara a los próximos comicios.

“Una gran parte del electorado suele caer en engaños, puede ser sorprendido. Definitivamente, debe haber una regulación, una sanción estricta y severa, que incluso ponga en peligro la participación de los partidos que intentan engañar a la población con falsas candidaturas y expectativas con postulaciones que son ilegales”, finalizó.

“Sánchez necesita a Castillo”

El analista político Enrique Castillo sostuvo que Juntos por el Perú va a intentar sacar provecho de la sentencia en contra del expresidente Castillo por conspiración para la rebelión, al intentar crear una narrativa donde este “fue la víctima” y la no admisión del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Ellos no van a admitir que Pedro Castillo fue quien quiso dar un golpe de Estado. Ellos van a señalar que el encarcelamiento de Castillo es injusto para convertirlo en una locomotora y beneficiar a la lista al Congreso [de ese partido]. Obviamente, [mantenerlo como candidato] sería un engaño total, porque no existe la figura de la candidatura simbólica”, manifestó a este Diario.

Castillo refirió que Sánchez intentará mantener “viva la imagen” del expresidente como cabeza de su lista al Senado para tratar de lograr “un endose”.

“Los órganos electorales no solo deben tachar [esta postulación si se presenta], sino tienen que ser explícitos al momento de informar a la población sobre quiénes pueden o no ser candidatos [...] Es Sánchez el que necesita a Pedro Castillo, como en el pasado intentó lograr la participación de Antauro Humala, él sabe que solo no va a poder”, remarcó.

También dijo que el congresista de izquierda no es un líder con peso propio dentro de este sector.

“Las posibilidades de Juntos por el Perú sin el apadrinamiento de Pedro Castillo son mínimas”, acotó.

Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. (Foto: Archivo GEC)

A su turno, la periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, indicó que el expresidente aún conserva un bolsón electoral que “es interesante” para la izquierda y, en especial, para Juntos por el Perú.

“A partir de la imagen de Castillo van a generar narrativas de persecución, en el sentido de que es un preso político, cuando no lo es, y que los políticos tradicionales no lo quieren”, manifestó.

Huertas advirtió que el exministro Sánchez buscará “movilizar al electorado antisistema” y al que está “desencantado de la política”.

La analista política subrayó que el ex titular de Comercio Exterior y Turismo no es una figura presidencial y que no tiene arrastre.

“[Con Castillo preso y condenado], Juntos por el Perú puede aspirar a tener una bancada en el Senado y en la cámara de diputados, pero Sánchez no es presidenciable. Sobre el congresista, también puede haber un desgaste, puede ser calificado como el protector de un condenado [por conspiración para la rebelión]”, remarcó.

Más información

Sánchez estuvo a punto de ir a juicio oral por el golpe de Estado anunciado por Castillo el 7 de diciembre de 2022. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Sánchez no solo avaló la ruptura del orden constitucional, sino que tenía conocimiento previo de esta.

En el documento, de 963 páginas, se incluye la declaración testimonial del exministro del Interior Willy Huerta Olivas, quien refirió que una vez que Castillo concluyó el mensaje a la Nación, a través del cual ordenó la disolución del Congreso y la implementación de un estado de excepción, Sánchez “ingresa al salón, saluda al presidente e indica ‘por el país’”.

En enero último, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la exclusión del congresista del juicio oral. Esto luego de declarar fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó Sánchez para que se archive el delito de rebelión que le atribuía el Ministerio Público.