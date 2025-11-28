Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Pedro Castillo y una candidatura improcedente: ¿Cómo queda Juntos por el Perú tras la condena al golpista?
A menos de un mes desde que Pedro Castillo anunciara su postulación al Senado, como cabeza de lista de Juntos por el Perú- partido conducido por su exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez- el expresidente fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión. Esto a raíz del golpe de Estado que anunció en televisión nacional el 7 de diciembre de 2022.

