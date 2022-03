El empresario Zamir Villaverde descartó tener alguna relación con el presidente Pedro Castillo, con alguien de su Gobierno o de su familia y aseguró que jamás se ha reunido con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno o en la casa de Sarratea.

MIRA | Zamir Villaverde niega ser amigo de Pedro Castillo y haberle pagado viajes a sus hijos a Argentina

En su declaración ante la Comisión de Fiscalización, también negó conocer a la empresaria Karelim López y anunció que tomará medidas legales contra el abogado de la mencionada mujer, por haber levantado falsos testimonios en sus contra.

“No he asistido ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo; ni en el pasaje Sarratea ni tampoco en Palacio de Gobierno”, aseguró.

“Yo no he conocido al presidente Pedro Castillo. Yo conocí, en el mes de mayo, al ciudadano al candidato Pedro Castillo y por dos minutos. Es la única relación con el hoy presidente de la República”, agregó.

SEPA MÁS | Sobrinos del presidente Castillo ingresaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

En cuanto a su relación con Bruno Pacheco, Villaverde dijo que lo visitó en tres oportunidades al entonces secretario general, pero que solo lo recibió una vez. “Fui tres cuatro oportunidades a la Casa del Maestro, en Wilson (Lima) y allí es que conocí al señor Bruno pacheco”, dijo el empresario.

Al ser consultado sobre los detalles del día en que conoció a Castillo Terrones durante la campaña electoral, el interrogado contestó lo que sigue:

“Conocí al candidato Castillo en la Casa del Maestro, fui como cualquier empresario, persona que pensaba que nos iban a estatizar nuestras empresas que nos iban a quitar nuestras casas”.

Descartó tener relación con el Gobierno

En declaraciones a la prensa, antes de entrar al Congreso, Villaverde dijo que diría “toda su verdad” y que no tiene relación con el Gobierno o con la familia del presidente Pedro Castillo.

“Yo no he venido a convencer a nadie, he venido a la comisión a decir mi verdad. Solo veo que este tema es un tema político. No tengo nada que ver con el señor Pedro Castillo ni con su familia ni con nadie del Gobierno”, refirió a la prensa antes de entrar al Congreso.

Según la versión de Karelim López, Villaverde habría visitado en cuatro oportunidades Palacio de Gobierno y habría pagado los viajes al hijo de Castillo Terrones. Además, habría comprado un vehículo para Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado. No obstante, esto fue negado por el empresario.

“Me sorprende de dónde Karelim López refiere estas historias. No conozco ni sé el nombre del hijo del presidente. (…) No he comprado nada al hijo ni al sobrino del presidente”, declaró Villaverde en Latina en febrero de este año.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR