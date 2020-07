El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, consideró este miércoles que el presidente Martín Vizcarra se ubica “más al centro izquierda” y no es un “liberal a ultranza”, cuando se le preguntó -durante la conferencia de prensa- sobre una “derechización” del gobierno tras la salida de Vicente Zeballos.

“No sé si voy a interpretar correctamente (la pregunta) como que ha pasado del ‘castrochavismo’ a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Creo que usted está, presidente, más al centro izquierda, o tal vez lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática, no lo veo tampoco como un liberal a ultranza como ahora pretenden algunos”, señaló el primer ministro.

Pedro Cateriano dijo que Martín Vizcarra es quien define las políticas del Gobierno, y no él.

En la rueda de prensa, le consultaron al presidente Martín Vizcarra si el gobierno de había “derechizado” con el nuevo gabinete, que lidera Pedro Cateriano. En ese momento, el mandatario le cedió la palabra a su primer ministro.

“El presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, no dirige la política general del Gobierno. Esa es una atribución del presidente (Martín Vizcarra). Modestamente cooperaré para la ejecución del programa de Gobierno, pero con el criterio que establece la Constitución. En ese sentido, el nuevo gabinete tiene también integrantes producto de ese ejercicio [...] El presidente del Consejo de Ministros propone, el presidente decide y nombra, pero el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros”, expresó Cateriano.

Reiteró, además, su respaldo a la designación de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo.

“Todos debemos sumar esfuerzos. No distinguir a ancianos de jóvenes [...] socialistas o apristas, populistas o ‘pepecistas’. Hay de todo, presidente, pero en este momento creo que la gran crisis nos obliga al esfuerzo de todos”, concluyó el titular de la PCM.

Martín Vizcarra respaldó esta posición de Pedro Cateriano y aseguró que las primeras frases que intercambiaron en la conversación para definir que sea primer ministro fue que “todas las decisiones sean en beneficio de la mayoría de la población”.

“Poner etiquetas a un gobierno es un tema del pasado. Este es un gobierno que se preocupa por la persona, el ser humano, y todo nuestro esfuerzo está abocado a ello”, aseguró.

