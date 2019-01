Pedro Cateriano no acudió a citación por cuestionamientos a satélite Ex ministro del gobierno de Ollanta Humala había sido convocado para hoy a la Comisión de Defensa, la misma que no sesionó por falta de quorum

Pedro Cateriano envió un escrito al legislador Jorge del Castillo señalando que la compra del satélite ya fue investigada y archivada por el Ministerio Público. (Foto: Eduardo Cavero/El Comercio)