Luego de que el Congreso de la República le denegara la confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, agradeció al presidente Martín Vizcarra por haberlo nombrado en el cargo en medio de una “crítica coyuntura” por las crisis sanitaria y económica generadas por el coronavirus (COVID-19).

“Gracias presidente Martín Vizcarra por la oportunidad que me dio de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado con usted”, escribió en su cuenta de Twitter esta tarde.

El mensaje fue publicado luego de que el mandatario publicara un pronunciamiento en el que cuestionó la decisión del Parlamento de rechazar el pedido de confianza del gabinete Cateriano, designado el último 15 de julio. En el mensaje, Vizcarra Cornejo sostuvo que la reforma universitaria no será materia de negociaciones.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí, seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son el presente y el futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia”, señaló el jefe de Estado en un mensaje emitido la tarde del martes.

Durante la sesión plenaria, algunas bancadas -entre ellas Podemos Perú y Unión por el Perú- cuestionaron que el premier haya asistido al hemiciclo con dos ministros que tienen pendientes interpelaciones: Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas).

En su presentación ante el pleno Congreso la madrugada del martes, Cateriano se había referido a supuestas advertencias en relación a la permanencia del titular de Educación.

“A mi se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”, sostuvo.

