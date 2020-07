Tal como lo había anunciado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reunió esta mañana con el titular del Congreso, Manuel Merino, a quien le solicitó que su presentación ante el pleno para obtener el voto de confianza sea antes del mensaje a la Nación por 28 de julio.

“He planteado al presidente del Congreso un pedido: presentarme ante el pleno del Legislativo para que, de acuerdo a la Constitución, pueda presentar el programa de Gobierno y solicitar el voto de confianza antes del 28 de julio, en vista de la urgencia que estamos atravesando”, declaró ante la prensa.

Cateriano consideró que sería “conveniente” que el presidente de la República brinde su mensaje a la Nación desde el Congreso con un gabinete ya consolidado y con la confianza que espera obtener de parte de los legisladores.

“Como respuesta, el presidente (Manuel Merino) me ha señalado que va a plantear mi pedido para que sea considerado por la Junta de Portavoces. Ellos tienen planificado realizar otra reunión descentralizada antes del 28 de julio, pero confío en que el Congreso atenderá mi pedido en vista de la emergencia nacional ”, añadió el primer ministro.

#LOÚLTIMO #URGENTE Pedro Cateriano tras reunión con presidente del Congreso: "Fue diálogo amplio, franco. Le he pedido presentarme ante el pleno para solicitar voto de confianza antes de 28 de julio. Me señaló que lo planteará a la Junta de portavoces, confío que atenderá pedido" — Política El Comercio (@Politica_ECpe) July 16, 2020

En la reunión, participaron además los miembros de la Mesa Directiva del Congreso, como Luis Valdez (primer vicepresidente).

Primer ministro Pedro Cateriano se reunió con el presidente del Congreso, Manuel Merino (Foto: PCM)

Pedro Cateriano señaló que tampoco se estableció una fecha para que el Parlamento debata la reforma constitucional sobre impedimentos para candidatos, pendiente de segunda votación. En el último pleno en Trujillo, se frustró porque las bancadas de UPP y Podemos cambiaron de postura.

“Hemos conversado en temas generales, no hemos precisado fechas porque es un tema de absoluta competencia del Congreso. No voy a intervenir en la agenda o la modalidad de trabajo del Congreso”, precisó.

El primer ministro reiteró, además, su defensa a la designación de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo y destacó la necesidad de tener a personas jóvenes en el gabinete. En esa línea, aseguró que la responsabilidad política de su designación, como del resto de ministros, recae sobre él y no sobre Martín Vizcarra.

“No se dictan cursos para ser ministros, no se dictan seminarios para ser presidente del Consejo de Ministros. La política es así. Hemos tenido presidentes también que no tenían ninguna experiencia, no solo acá, sino en otras partes. Confío en el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero. Una vez que lo conozcan, va a ser una grata revelación y, en todo caso, el responsable de su designación y de todos es el presidente del Consejo de Ministros”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Valdez saludó cambios en el Gabinete Ministerial