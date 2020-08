La secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Diana Álvarez-Calderón, se pronunció sobre la negativa del Congreso de la República a otorgarle la confianza al Gabinete Ministerial liderado por Pedro Cateriano.

“Siempre espero cosas así del Congreso, pero en fin, ellos han decidido y acatamos, es la democracia”, señaló brevemente la también exministra de Cultura tras su llegada a la PCM esta mañana, horas después de la votación.

La exministra de Cultura se mostró en contra de la renuncia del titular de Educación, Martín Benavides, como lo plantearon diversos congresistas, algo que calificó como un “chantaje”.

“Lo que me parece es que no se debe aceptar un chantaje. Me parece que pedían su cabeza (de Martín Benavides)”, declaró.

Por 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, el Parlamento rechazó la investidura de Cateriano Bellido, en el último año de gestión del presidente Martín Vizcarra. Esto, según la Constitución, obliga al primer ministro y al resto del gabinete a presentar sus cartas de renuncia.

“Había planes, muchas cosas que hacer. Da pena en este momento del Perú pero eso es lo que ha decidido el Congreso”, añadió la actual secretaria general de PCM.

Álvarez-Calderón señaló que aún no se ha reunido con Cateriano dado que el debate parlamentario duró más de 15 horas tras el discurso del primer ministro. Sin embargo, detalló que en las siguientes horas se estará organizando la salida de los ministros.

