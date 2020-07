La primera semana de Pedro Cateriano como sucesor de Vicente Zeballos en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha traído consigo una agenda abultada. Y aún no termina. A la cita que sostuvo el jueves con el titular del Parlamento, Manuel Merino (Acción Popular), le sumará ahora reuniones con diversas agrupaciones.

El inicio de estas citas se producirá este sábado cuando Cateriano dialogue con representantes y legisladores de cuatro organizaciones políticas (Acción Popular, Partido Morado, Alianza para el Progreso y Podemos Perú) de cara a lo que será su pedido del voto de investidura, sin dejar de lado la intensa coyuntura planteada por la pandemia, una de las principales preocupaciones reclamadas por sus interlocutores.

Se prevé, sin embargo, que estas no serán las únicas reuniones que ostentará el primer ministro. “Yo estoy abriendo las puertas, si alguno me la quiere cerrar ya no es problema de la Presidencia del Consejo de Ministros”, ha adelantado en entrevista con RPP Cateriano, quien retorna a la PCM luego de cuatro años. ¿Qué esperan las agrupaciones de estas posibles citas?

Pedro Cateriano tras la reunión con la Mesa Directiva en la sede del Congreso de la República. (Foto: PCM)

Expectativas y prioridades

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, ha confirmado que, a través de su persona, el primer ministro convocó a una reunión al comité político de su partido. La cita se realizará este sábado desde las 10 de la mañana. Para el también gobernador regional de Cajamarca, el encuentro puede servir para garantizar la gobernabilidad frente al último tramo de la gestión del presidente Martín Vizcara rumbo al 2021, año de elecciones generales.

Para Guevara, las expectativas giran en torno a las propuestas que se presentarán frente a una forzosa reforma del sistema de salud por causa de la pandemia, así como la reactivación económica y la garantía de un proceso electoral neutral que obedezca a “estándares internacionales”.

"Todas las fuerzas políticas deberían poner un granito de arena. Esperamos que el primer ministro diga cómo va a consolidar al propio Ejecutivo, la relación estrecha que debe existir entre los tres líderes de gobierno, tanto nacional, regional y municipal para articular acciones para hacer que el Gobierno sea eficiente", indicó a El Comercio.

La situación respecto a Acción Popular es llamativa, pues en la cita con Cateriano no participarán congresistas del partido. El vocero del grupo parlamentario, Otto Guibovich, remarcó que hay dos estamentos diferentes en cuanto a su agrupación: las autoridades partidarias y los miembros de la bancada.

“Hay que escuchar al primer ministro. No nos han llamado, pero si es que de dialogar se trata, no hay problemas. Si se da la posibilidad de dos reuniones [una con el partido y otra con la bancada], sería positivo. Es importante conocer la política general de Gobierno. Se hace bien en refrescar el Gabinete, pero si se harán pequeñas modificaciones no habrá mayor sentido. Más que hablar, esperamos escuchar qué cambios se ofrecen en salud y en economía”, aseveró el legislador.

Otto Guibovich, vocero de Acción Popular. (Foto: Eduardo Cavero | GEC)

Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado, precisó que en su reunión con Pedro Cateriano participarán los congresistas que no se encuentran en provincias, además de los principales dirigentes de su agrupación.

“Queremos escucharlo, ya hemos oído lo que le ha sugerido al presidente del Congreso”, señaló a este Diario.

Según el portavoz morado, su grupo ya tiene preparado un paquete de medidas legislativas puesto que hace algunas semanas dialogaron con Vicente Zeballos en torno a varias preocupaciones generales sobre las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia.

“Queremos ver qué tiene en mente Cateriano sobre la salud. También sobre las iniciativas que tiene para que el país llegue mucho mejor parado al bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, hay otros temas centrales de mediano y largo plazo. Estamos preocupados por temas en producción, ciencia y tecnología, sobre cómo mejorar los programas sociales. Esos serán temas que nosotros agregaremos”, reveló.

Pese a que César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), fue invitado para acudir al diálogo con Cateriano, la legisladora de APP Carmen Omonte especificó que por parte de su agrupación participarán su colega y secretario general del partido, Luis Valdez, así como el vocero parlamentario Fernando Meléndez. “La pandemia hace imposible hacer convocatorias más grandes”, justificó.

Asimismo, dijo que entre las prioridades de su partido se ubican las acciones a adoptar en el sector salud y la reactivación económica. “Sobre esto último, si bien las competencias están centradas en el Ministerio de Economía, se quiere ver el rol trascendente que tiene Producción respecto al retorno de las pequeñas y medianas empresas. Además, ¿qué roles tendrán Trabajo, Agricultura, y Energía y Minas en esto?”, enumeró.

Omonte refirió que APP también espera propuestas en torno a los sectores de Trabajo, Educación, y Vivienda, en vista de las falencias desnudadas por el COVID-19. “APP tiene una representación importante a nivel regional y local. ¿Qué apoyos van a tener esos gobiernos para enfrentar los retos que ha puesto la pandemia a nivel nacional?”, preguntó.

En Podemos Perú, se conoce que el vocero parlamentario Daniel Urresti se reunirá con el titular de la PCM este sábado. El general (r) PNP ha saludado a título personal la designación de Cateriano, de quien dice que “ha demostrado su compromiso con la lucha contra la corrupción”.

No obstante, Urresti se ha mostrado crítico al referirse a las acciones del Gobierno durante la pandemia. “Todos o la mayoría de planes lanzados hasta el momento deberían haber funcionado, pero han ido fracasando. Esperamos que, con este nuevo Gabinete que comienza una tarea titánica, nos entreguen el próximo año un país que por lo menos no esté en una terrible bancarrota”, ha indicado.

Aron Espinoza, vocero alterno de la bancada de Podemos Perú, manifestó a El Comercio que su agrupación va “con las mejores intenciones para llegar a consensos”, pues consideran que es necesario un cambio de dirección en las políticas del Estado. Para ello, informó que plantearán proyectos en los sectores de economía, salud, educación y seguridad ciudadana.

“La pandemia desenmascaró muchos intereses políticos y personales que le daban la espalda a los más vulnerables. Creemos en la apertura y voluntad de diálogo. Luego de escuchar su planteamiento tomaremos una decisión como bancada [en torno al voto de confianza], siempre pensando en la gobernabilidad”, mencionó.

En agenda pendiente

Además de las cuatro reuniones que sostendrá Cateriano este sábado, se aguarda nuevos encuentros durante la semana próxima. El legislador José Vega (UPP) afirmó que no ha recibido llamada alguna, aunque remarcó que esperará ver qué propuestas maneja Cateriano, así como su agenda política, “y sobre eso sabremos si dialogamos o no”.

“El señor Cateriano tiene señalamientos por compra de helicópteros, la compra de un satélite obsoleto, por lo que nosotros tenemos serias observaciones. Adelantamos que nosotros no queremos un diálogo de sordos o solo para la foto”, cuestionó.

Vega dijo que la lista de prioridades de su bancada gira en torno a la salud, pues “no se ha atendido la falta de oxígeno, de medicinas, no hay UCI, no hay camas”; y la reactivación económica, ya que “parece que únicamente se reactivó a los bancos y a la Confiep”. En sintonía con lo expuesto, el legislador criticó que Pedro Cateriano haya señalado la posibilidad de una “tregua política” en pos de evitar la interpelación de los ministros de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y de Educación, Martín Benavides.

“No hay tregua respecto al tema del fenómeno de la corrupción. Se requería reactivación económica. Cateriano tiene experiencia, pero requerimos conocer su plan, sus propuestas, qué piensa hacer. Está bien dialogar, ¿pero sobre qué base vamos a dialogar? Vamos para adelante con las interpelaciones, esa es una prerrogativa del Congreso”, acotó.

Similar postura adoptó Marco Arana, líder del Frente Amplio, quien se mostró en contra de no efectuar las interpelaciones a Alva y Benavides. “Si Cateriano considera que debe seguir trabajando como si el Congreso no existiera, comete un error. La interpelación es un mecanismo que no puede ser desconocido ni negado” , cuestionó.

Pese a esto, expresó que en su agrupación no hay ningún inconveniente con la posibilidad de dialogar con el primer ministro o su Gabinete. Para ello, el exlegislador precisó que el primer tema en agenda es la salud de cara a la pandemia, además de “la eficacia y garantía del acceso a este derecho”.

“Queremos saber si [el Ejecutivo] va a seguir defendiendo ‘el negocio de la salud’ o si promoverá ‘el derecho a la salud’. Hay colapso de hospitales, falta de equipo biomédico para el personal, especulación y acaparamiento del oxígeno y medicinas, falta de respuesta adecuada en los hospitales y abusos de posición de dominio de las clínicas”, dijo.

En un segundo lugar, Arana resaltó la importancia de la reactivación económica, por lo que cuestionó que parte de los fondos de Reactiva Perú hayan sido destinados “a empresas que no han pagado tributos”.

“¿El MEF puede darle dinero a empresas que tienen contenciosos en la Sunat e, incluso, en el Tribunal Constitucional? La interpelación a la ministra de Economía es un deber y un derecho . El tercer tema es la lucha anticorrupción. Eso implica, por ejemplo, el tipo de respaldo que se pueda dar en términos presupuestales y de gestos políticos a las fiscales penales, a la UIF, a la contraloría”, indicó.

En Fuerza Popular, uno de los principales partidos de oposición al Gobierno, afirman que, hasta la fecha, tampoco han recibido una invitación para el diálogo.

Luis Galarreta, secretario general del partido que encabeza Keiko Fujimori, comentó a El Comercio que “este no es un momento para diferencias, que obviamente las hay y son válidas, porque la situación del país es bastante seria y grave”.

“El Gabinete pasado fracasó y esperemos que este no. Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a dialogar. Nosotros no estamos para ver líneas políticas, sino para sumar. Planteamos propuestas al señor Zeballos y respecto a Pedro Cateriano aún no ha habido comunicación”, dijo.

Para el parlamentario del Congreso disuelto, es necesario que este nuevo equipo ministerial explique qué modificaciones se realizarán en materia de salud y de reactivación económica para enfrentar la pandemia.

“Cuando fue el señor Vicente Zeballos al Congreso demostró que había muchos errores y por eso [Fuerza Popular] no le dio el voto de confianza. Esperemos que este nuevo equipo nos señale puntualmente cuáles son las correcciones que se van a hacer”, sostuvo.

Diethell Columbus, vocero de la bancada naranja, agregó que la agenda de una eventual reunión debería estar compuesta por la atención a los tópicos de economía, empleo, salud, seguridad y los requerimientos postergados de las regiones.

Somos Perú, por su parte, presentó este viernes un pronunciamiento de cinco ejes de acción de cara a los principales puntos que debe reforzar el Ejecutivo de cara a la finalización de su mandato: salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y reactivación económica.

Somos Perú sugirió este viernes cinco lineamientos de cara a la lucha contra la pandemia. (Foto: GEC)

Rennan Espinoza, portavoz de la bancada, saludó que Cateriano haya comentado que se abordarán dos de los temas sugeridos por su grupo. Sin embargo, indicó que espera que se profundicen propuestas en las otras exhortaciones.

En ese sentido, no descartó el paso a una fase de “tregua”, pero para que ello ocurra, acotó, debe haber “diálogo alturado y no de la boca para fuera”.

“Si desean llamarnos, a buena hora, nosotros vamos a alcanzar formalmente nuestras propuestas. Si estos puntos no son parte importante del primer ministro va a ser difícil entregar el voto de confianza porque es insuficiente lo señalado hasta ahora. Si vemos que las cosas funcionan igual, nosotros no vamos a desistir de nuestro trabajo de control político”, advirtió.

Por su lado, el Frepap ha recibido la invitación para el lunes a las 9 a.m. La legisladora María Teresa Céspedes (Frepap), afirmó que esperan dialogar sobre el fortalecimiento del primer nivel de atención referente al COVID-19.

Además de la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación de la agricultura y la economía, la portavoz del Frepap manifestó que es “necesario” que el ministro de Educación dé un paso al costado.

“Se tiene que atender ya a las zonas vulnerables que no cuentan con tecnología, como las tablets que necesitan los alumnos para continuar con su educación virtual”, cuestionó. “El diálogo es importante por el bien del país, necesitamos unir esfuerzos entre Ejecutivo y Legislativo ante el azote de la pandemia”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO:

SJL: Adulto mayor hace lo posible para protegerse del COVID-19