Pedro Cateriano, ex primer ministro, afirmó que el presidente Martín Vizcarra no puede ser investigado durante su mandato. Agregó que no existen nuevos elementos para que el jefe del Estado sea citado a la Comisión de Fiscalización por el Caso Chinchero.

— ¿El presidente Martín Vizcarra debe reunirse una vez más con Keiko Fujimori?, ¿por qué?

El presidente, como jefe del Estado, debe practicar el diálogo, que forma parte del quehacer democrático. Ahora ciertamente ya no debería hacerlo de manera reservada ni pactando condiciones que generen problemas políticos, como la que ocasionó la propia señora Fujimori. Pero naturalmente [tiene que darse], sobre todo porque hay una situación de inestabilidad política y una confrontación que no conducen a nada.

— Keiko Fujimori afirmó que Fuerza Popular no promoverá una vacancia contra Vizcarra. ¿Es suficiente su palabra o debe existir un compromiso más concreto?

El problema de la señora Fujimori y su agrupación política es la falta de credibilidad. Si revisamos lo que fue la actuación de ella y hacemos una comparación con el caso del ex presidente Kuczynski, prácticamente las declaraciones que está haciendo ahora coinciden con las que realizó en esa oportunidad. […] La democracia implica un equilibrio entre los poderes del Estado, no el acoso de un poder a otro poder ni el obstruccionismo, que es lo que hemos venido apreciando desde que hubo el cambio de gobierno.

— ¿Cómo interpreta una eventual citación a Vizcarra al Congreso por el Caso Chinchero?

En primer lugar, la fiscalía hizo la correspondiente investigación preliminar [contra Vizcarra por Chinchero], también el Parlamento lo ha interrogado. Entonces hay que preguntarse por qué si no hay hechos nuevos lo quieren citar nuevamente. También sabemos que al presidente, de acuerdo a la Constitución, no se le puede acusar por este caso. ¿Cuál es la incapacidad moral permanente de Vizcarra, ¿cuál es el hecho nuevo para investigarlo?

— El presidente Vizcarra no ha descartado presentar una cuestión de confianza. ¿Esta medida no tendría un impacto negativo en la estabilidad económica?

No, porque a pesar de la crisis política hemos visto que en el sector minero, por ejemplo, se han anunciado dos inversiones importantes que van a influir de manera positiva en el PBI. Pero falta un tramo importante cercano a los tres años para que acabe el gobierno de Vizcarra y no solo hay una crisis [política] que podría generar una crisis económica, sino que nos encontramos en una crisis del sistema de justicia en la que encontramos que el Parlamento es el principal obstáculo para salir de ella. […] Mientras no tengamos un Consejo Nacional de la Magistratura con nuevos miembros, no se puede destituir fiscales ni hacer el proceso de fiscalización que todos demandamos. En ese contexto, si el Parlamento sigue demorando, el presidente podría plantear una cuestión de confianza.

— ¿Un primer paso para alcanzar el consenso no sería priorizar la reforma del CNM para diciembre y que la reforma política se llevada a referéndum en marzo o abril?

El gobierno le ha pedido al Parlamento, con justa razón, que apruebe que la convocatoria se realice en diciembre, donde coincida el referéndum con la segunda ronda de las elecciones regionales. Hay que tener en cuenta que el costo de la organización de un referéndum es importante y no hay mayor complicación respecto a las preguntas. Es más, el propio presidente, en lugar de plantear una cuestión de confianza, ha enviado los proyectos de ley al Parlamento para que sean debatidos. Hemos visto que en ciertos casos el Parlamento, de acuerdo a su criterio político y a sus intereses, trabaja con agilidad, pero cuando quiere también trabaja con lentitud y protege a sus compinches, como a [Héctor] Becerril, que ha quedado libre de polvo y paja.

— Desde su experiencia de ex primer ministro, ¿qué medidas propone para que el referéndum se realice este año?

La primera de ellas, un diálogo franco y abierto entre el Ejecutivo y el Congreso, porque ahora vemos que lo único que hay son ataques y respuestas a través de los medios de comunicación, pero no hay compromiso. Para eso sí serviría el diálogo, por ejemplo.

— ¿El diálogo aún puede ganarle a la confrontación?

Ojalá, pero hemos visto a qué conducen este ambiente de polarización y ataques extremos. En el Perú, lamentablemente, los gobiernos sin mayoría parlamentaria, salvo el caso de Alan García que tenía un pacto político tácito con el fujimorismo, han tenido una gravísima dificultad para ejercer el poder, debido a este acoso político del Parlamento. Por ejemplo, los gobiernos de Bustamante y Rivero y de Belaunde acabaron en golpe de Estado. Entonces, esta situación de un ejercicio abusivo del poder no conduce a nada, porque, repito, la democracia implica equilibrio entre los poderes del Estado.

— ¿Un nuevo diálogo entre Vizcarra y Fujimori puede aterrizar en la firma de un pacto de tregua?

Los propios fujimoristas defienden esta Constitución, están obligados a respetarla, pero no la cumplen. No obstante, ellos fanáticamente se oponen a las reformas de la Constitución. Entonces, acá hay un problema serio de confianza y eso formará parte del diálogo. Primero reestablecer la confianza, queda demasiado tiempo. [Pero] si el presidente, habiendo dado los pasos, no tiene una respuesta positiva del Parlamento, no le quedará más remedio que enviar al primer ministro a plantear una cuestión de confianza.

— Vizcarra fue el jefe de campaña de PPK desde febrero del 2016. ¿Tiene responsabilidad política por la contratación de José Cavassa para la capacitación de personeros?

No conozco los antecedentes, pero en este caso la investigación que quiere realizar el Parlamento lo determinará, aunque últimamente las investigaciones que realiza el Parlamento están muy desacreditadas. Hemos visto cómo la Comisión Lava Jato a pesar de las evidencias y pruebas por conveniencia política han sacado de la investigación a “la señora K” y “el señor AG”.

— ¿Pedro Chávarry debe renunciar a la fiscalía de la Nación? ¿Por qué?

Esa ya es una demanda popular que inclusive se debe reflejar en las encuestas, el papel que está desempeñando el fiscal de la Nación es muy penoso.

— Keiko Fujimori opinó que Pedro Chávarry debe continuar en su cargo. ¿Le alcanza este respaldo para mantenerse en la fiscalía de la Nación?

Lo que es lamentable es que en pleno trámite de la denuncia constitucional contra Chávarry, que se viene realizando en el Congreso, la señora Fujimori haya adelantado la postura política de Fuerza Popular. No creo que esa bancada vaya a aprobar la denuncia constitucional cuando ya la señora Fujimori ha dado su respaldo político a Chávarry. Estamos apreciando que a quienes tienen el apoyo político de Fuerza Popular y el Apra en el Parlamento no les pasa nada.

— El gobierno de Humala tuvo mayoría en el Congreso a raíz de una alianza con Perú Posible. ¿Por qué no promovieron la reforma del CNM?

Es notoria la diferencia de la mayoría parlamentaria que tiene actualmente Fuerza Popular respecto a lo que tuvo el Partido Nacionalista con Perú Posible, que no era una alianza propiamente, sino, como ha venido ocurriendo los últimos 10 años en el Congreso, para las elecciones de la Mesa Directiva. Una alianza para temas específicos no hubo. En la etapa que a mí me correspondió como primer ministro hubo una absoluta inestabilidad política, donde ni siquiera contaba con el apoyo del partido de gobierno. En mi período la Mesa Directiva estaba en manos de la oposición, la presidía [Luis] Iberico.

— Pero antes de su etapa en la PCM, en los dos primeros años de Humala, ¿él al menos pudo haber intentado promover esta reforma?

Sí, pues, pero si hacemos un recuento el primer año del presidente Humala, también fue complicado en la etapa donde hubo desencuentros con el primer ministro [Salomón] Lerner y luego con [Óscar] Valdés. ¿Por qué ahora se reclama esta reforma del sistema de justicia? Porque los audios han probado y evidenciado esta corrupción. Entonces, el contexto político es muy diferente.

Los aportes a la campaña de Humala

— De acuerdo a documentos entregados por Marcelo Odebrecht a la justicia brasileña, la constructora le transfirió US$1,3 millones a Ollanta Humala cuando este ya era presidente. ¿Este hecho constituye un delito?

Cuando inicialmente Odebrecht dijo que había aportado dinero a la campaña del ex presidente Humala dio la impresión de que era algo dirigido contra Humala, pero cuando luego Odebrecht dijo ante fiscales peruanos que había financiado a Humala, a Keiko Fujimori, a PPK, a Toledo [en el 2011] y que había financiado en una campaña anterior a Alan García, yo dije que lo manifestado por Odebrecht sí tiene credibilidad. Entonces, lo que tenemos que demandar es una investigación donde se aplique la ley de igual manera para todos.

— La diferencia respecto a Humala es que Odebrecht, según su ex CEO, le transfirió dinero cuando ya era autoridad. ¿Esto no complica su situación?

Bueno, sí se podría complicar si es que se llega a probar que es un soborno, pero el señor Odebrecht ha dicho también que no ha pagado sobornos durante la gestión de Humala. Los únicos sobornos que se han pagado y que están probados son durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

— ¿Usted cree en la inocencia del ex mandatario y de su esposa Nadine Heredia?

La inocencia o culpabilidad la determina el Poder Judicial, esa es la atribución de los jueces. Lo que yo puedo decir es que mientras yo me desempeñé como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros, Humala nunca me insinúo algo ilegal.

— ¿El ex presidente Humala tiene futuro político? ¿Lo ve con opciones de cara al 2021?

Eso no estoy en capacidad de responderlo. No sé si él, en primer lugar, tiene intenciones de postular o no, aunque está haciendo giras políticas. Su futuro político dependerá de él.