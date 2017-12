El ex primer ministro Pedro Cateriano afirmó este martes que el indulto humanitario que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori “no ha sido tramitado de una manera trasparente”.

Según argumentó, todo ha sido “consecuencia de un pacto infame” entre PPK y el congresista Kenji Fujimori a cambio de votos, a fin de evitarse así la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que impulsaba un sector del Parlamento.

“Ciertamente este indulto no ha sido tramitado de una manera transparente. Es cuestionable, por ejemplo, que haya participado en la junta médica un ex médico del propio Fujimori, no se conocen los resultados de la comisión de indultos, cómo han evaluado o debatido el indulto”, expresó Pedro Cateriano en diálogo con Canal N.

“De otro lado, el origen es consecuencia de un pacto infame entre el presidente Kuczynski y Kenji Fujimori a cambio de los votos que impidieron de la vacancia en el cargo de presidente”, agregó.

Como se recuerda, PPK concedió este domingo 24, horas antes de Navidad, un indulto humanitario y la gracia presidencial a favor del ex mandatario Alberto Fujimori debido a que “padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

En ese contexto, el también ex ministro de Defensa calificó como una “vileza” el accionar del presidente PPK puesto que conversaba con un sector al que “persuadió que iba a rectificarse” y, al mismo tiempo, estaba “urdiendo este indulto entre gallos y medianoche”.

“Yo creo que el presidente ha actuado con vileza. No ha sido franco en su conducta pública porque mientras conversaba con un sector al cual nos persuadió que iba a rectificarse, que iba ahora a ser un gobernante que no iba a cometer errores, de manera simultánea estaba urdiendo este indulto entre gallos y medianoche, con alevosía y ventaja”, aseveró Cateriano.

