El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consideró que “hay momentos y momentos” respecto a las interpelaciones a ministros de Estado en el Congreso de la República, en medio del contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En ‘Cuarto Poder’, el jefe del Gabinete Ministerial reiteró que no le parece “oportuno” que se interpele, por ejemplo, a la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en plena emergencia sanitaria por el virus.

“En un momento tan crítico como este se requiere que la ministra de Economía y Finanzas, por ejemplo, esté haciendo el seguimiento diario de cómo opera la gestión pública económica a nivel nacional”, expresó.

“Considero por lo tanto que en lugar de dedicarse íntegramente a esa actividad la ministra, no estoy negando el derecho constitucional del Parlamento de interpelarla, no me parece oportuno. Creo que hay momentos y momentos”, añadió.

Cateriano Bellido también remarcó que lo principal es restituir la “calma política” en la actual situación y dijo que las “responsabilidades políticas” y “juicios definitivos” deben verse una vez que acabe la pandemia.

“Hay que empezar restituyendo la calma política. Lo peor que puede ocurrir en un proceso tan grave como este es la división. No lo digo ahora que soy presidente del Consejo de Ministros, lo he venido repitiendo en el llano desde que se inició esta inimaginable crisis sanitaria. El momento para las exigencias, responsabilidades políticas, juicios definitivos será una vez que acabe la pandemia”, acotó.

El primer ministro también defendió el nombramiento de Martín Ruggiero como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), descartando que su designación se deba a que es amigo de su sobrino.

“No todo lo que dice la gente es verdad. Lo he puesto ahí porque tiene una competencia profesional, tiene un conocimiento en derecho laboral. Es una persona que tiene, además, estudios en el extranjero”, manifestó.

“Es una persona que, desde mi punto de vista, es competente. Confío en que el tiempo me dé la razón. Yo respeto las críticas, forma parte del pluralismo democrático, pero el cargo de ministro es de confianza”, puntualizó.

