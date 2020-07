El mensaje a la Nación que el presidente Martín Vizcarra brindó, en la víspera, ante el Congreso no ha dejado conformes a los parlamentarios, quienes desde ya consideran que el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, deberá aterrizar varios puntos que no quedaron claros, cuando asista al pleno el lunes en busca del voto de confianza.

Por ejemplo, el portavoz de la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich, afirmó que Cateriano tiene que desarrollar a profundidad cuál será la nueva estrategia del Ejecutivo para frenar la pandemia de COVID-19, porque “la que hemos venido aplicando no ha dado los resultados deseados”.

“Eso es fundamental, porque a partir del control de la pandemia se podrán desarrollar las otras propuestas, si no se frena [el avance] del coronavirus, todas las propuestas siguientes no van a tener éxito” , refirió el general del Ejército (r) en comunicación con El Comercio.

Guibovich también opinó que “faltó autocrítica” en el discurso del mandatario, lo cual le hubiera dado un factor “humano”. Agregó que este mea culpa no era para satisfacer al Congreso, sino para aquellas familias donde hubo víctimas de la pandemia.

“Reconocer que hubo errores no cuesta, al contrario, te hace más humano”, expresó.

El congresista acciopopulista dijo que su agrupación definirá si otorga o no el voto de confianza al Gabinete, tras escuchar la presentación de los ministros.

“Tiene que decir el cómo”

Desde Somos Perú, el parlamentario Rennan Espinoza indicó que el mensaje de Vizcarra obliga a Cateriano a explicar “el cómo”, en referencia a la larga lista que hizo el presidente de la República sobre proyectos a futuro, como las líneas 3 y 4 del metro de Lima y una nueva carretera Central, pero sin precisar la ruta para que se concreten.

“Se ha anunciado un bono de orfandad [de S/200], pero si no sabemos quiénes han muerto [por COVID-19] de manera total, quiénes son los huérfanos. Al no haber data ni información ni indicadores, no hay manera de gestionar. Siento que no están tomando esta última etapa de gobierno con seriedad” , remarcó.

Espinoza dijo que espera que el jefe del Gabinete Ministerial pueda abordar dos temas que no fueron desarrollados por Vizcarra: la agricultura y la crisis del oxígeno.

“No se debe dejar de lado a la agricultura de nivel más bajo, la familiar, que es la que abastece de alimentos al país, es un aspecto de seguridad alimentaria, podemos tener problemas, a mediano plazo, porque estos agricultores también han sufrido pérdidas de cosechas, hay que prestarles atención”, mencionó.

El exalcalde de Puente Piedra aseguró que en su bancada “no hay mucho ánimo” de brindar el voto de confianza, porque el discurso del presidente “no ha sido satisfactorio” y “no hubo un reconocimiento de los errores”.

La mayoría de las bancadas del Congreso le pide a Cateriano explicar cómo se concretarán los anuncios hechos por el mandatario. (Foto: Presidencia de la República)

Intervención a las regiones desbordadas

La vocera de la bancada de Frepap, María Teresa Céspedes, aseguró que Cateriano deberá cubrir dos vacíos que dejó el mensaje a la Nación de Vizcarra: la intervención del Ministerio de Salud en las regiones “donde la pandemia se está por volver incontrolable” y opciones a favor de los aportantes a la ONP.

“El ánimo del Frepap es escuchar y esperamos que después de decirles las observaciones al premier, este dé la corrección para definir el voto de confianza”, manifestó a este Diario.

El portavoz de Unión por el Perú (UPP), José Vega, opinó que, de acuerdo al discurso de Vizcarra, el Perú es uno de los mejores países del mundo. “Las encuestas los tienen aturdidos, no hay una propuesta concreta para enfrentar al COVID-19, ya les parece normal que todos los días mueran casi 200 peruanos por falta de oxígeno y camas UCI. Falta un mayor sinceramiento de las muertes”, añadió.

Vega dijo que espera que Cateriano, en su presentación del lunes en el Parlamento, presente un plan de reactivación dirigido a las mypes y otro sobre generación de empleo.

“Primero vamos a escuchar [al primer ministro] y nosotros no olvidamos que hay dos interpelaciones que están pendientes a los ministros de Educación y Economía. No descartamos la censura, que el Ejecutivo no nos pida tregua, no hay tregua a la incapacidad e ineficiencia” , acotó.

El congresista Lenin Checco (Frente Amplio) consideró que el jefe de Gabinete Ministerial tiene que aclarar cuatro puntos: las políticas para las regiones, un nuevo plan para combatir al COVID, un programa de empleo y la posición del Ejecutivo frente a los conflictos sociales, sobre todo el de Espinar (Cusco).

Checco reiteró que su bancada escuchar al primer ministro, tras indicar que tienen expectativas de recoja las propuestas que le enviaron a través de una carta.

Focalizar los proyectos “viables”

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, remarcó que hubo dos principales vacíos en el mensaje de Vizcarra que Cateriano deberá llenar: “el primero fue de estilo, de mostrar más empatía por todas las personas que están sufriendo, por esta doble catástrofe, la de salud y la económica”.

“No basta con un minuto de silencio para reflejar el dolor del pueblo peruano”, sostuvo.

Sagasti explicó que el segundo que debe aterrizar el primer ministro es definir cuáles son los proyectos, de todos los anunciados por Vizcarra, que se priorizarán para concluirlos en estos 12 meses que restan de gobierno. “El presidente ha dado una agenda muy amplia, ahora queremos ver de manera más concreta qué es lo que se va a plantear y hacer en este año que resta. Para ello se debe priorizar y focalizar” , refirió.

El congresista dijo que escucharán primero la exposición de Cateriano, aunque precisó que el Partido Morado siempre está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo. “Estamos en una emergencia nacional y un nuevo cambio de Gabinete, en estas circunstancias críticas, demoraría todo y generaría aún más incertidumbre, pero esperaremos qué dice el primer ministro”, concluyó.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú) criticó que el presidente Vizcarra no haya brindado cifras sobre el aumento de los actos delictivos, tras la cuarentena. Agregó que la entrada en servicio en las calles de 5.000 policías, anunciada por el mandatario, será insuficiente, porque al año se da de baja a uno 8.000 agentes.

El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, se presentará el próximo lunes ante el Parlamento con el reto no solo de obtener la confianza, sino también de aterrizar las promesas, proyectos y cifras dadas por el presidente en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.