Pese a que ayer había negado haber convenido en reunirse con los medios de comunicación para mejorar su imagen, un nuevo audio difundido hoy por Canal N probaría que el ahora fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sí aceptó conversar con la prensa a sugerencia del suspendido juez César Hinostroza Pariachi.

Así lo demuestra una grabación entre ambas autoridades que data del 28 de mayo del 2018. Tras saludarse, César Hinostroza le dice a Pedro Chávarry si se acordaba de que le había mencionado que sería positivo para él hablar con “algún medio”.

El hoy titular del Ministerio Público responde que sí, a lo que el juez le señala que le parecía positivo que el diálogo con la prensa se lleve a cabo esa misma semana.

“Ya, sí, hermano, tú me dices”, le indica Pedro Chávarry. César Hinostroza, en vista de ello, le sugiere almorzar al día siguiente, martes 29 de mayo, “en la casa del amigo, que queda por el Ministerio del Interior”.

Es necesario anotar que ayer se difundió un audio del 17 de mayo del 2018 entre César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo donde se da cuenta de que el suspendido juez estaba interesado en mejorar la imagen del fiscal de la Nación.

En esa grabación se escucha a Hinostroza decirle a Camayo, gerente general de IZA Motors, que Chávarry quería conversar con él porque necesitaba reunirse con los medios de comunicación.

“No sé si tú puedas hacer en tu casa [un almuerzo], con los que se pueda, ¿no? […] A todos los medios amigos tuyos nomás, ¿no?”, le indica Hinostroza a Camayo.

A propósito de esto, Pedro Chávarry, en diálogo con El Comercio, había dicho que nunca ha tenido la necesidad de convocar a algún almuerzo para hablar con la prensa "ni con nadie".

"Quisiera manifestar mi indignación. El juez se toma atribuciones que no las tiene y no se las he pedido. Está perjudicando la buena imagen que debo irradiar como representante del Ministerio Público", agregó hoy en diálogo con RPP.

Conversación del lunes 28 de mayo

Hinostroza (H): Gonzalito

Chávarry (C): Hola, César, ¿qué tal?, ¿cómo estás, hermano?

H: Hermano, ¿cómo estás de salud?, ¿bien?

C: Bien, felizmente, sí. Aquí estoy, despachando.

H: Ya, hermanito. ¿Te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?

C: Sí.

H: ¿Qué te parece... esta semana tienes tiempo?

C: Ya, hermano, tú me dices.

H: Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo, que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás, mañana martes?

C: Ya, eh...

H: Podría ser 2 de la tarde.

C: Ya, ya.

H: Ya, pero anota.

C: ¿Cómo hacemos? Ya, voy a anotarlo, pero dime, ¿tú me llamas para darme la dirección?

H: Te mando por WhatsApp mejor.

C: Ya, ya.

H: Pero no falles, yo también voy a estar ahí.

C: No, hermano, claro.

H: Ya, mi hermano, 2 de la tarde.